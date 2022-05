Ágatha lança “Let Ü Go”, primeiro single eletrônico em inglês da carreira

Música inaugura novo momento para a artista

Ágatha é um grande nome da música. A cantora, que também é atriz, inaugura novo momento da carreira com a chegada de “Let Ü Go”. A música, composta em parceria com Redükt, grande nome da música eletrônica, é a primeira faixa da cantora em inglês.

“Gravar um single em inglês foi uma experiência muito diferente, muito nova pra mim. Eu gostei muito. Sempre quis cantar em inglês, lançar músicas em inglês e estar com essa música é maravilhoso”, explica Ágatha.

A faixa conta ainda com participação de Jamm

Além de representar uma nova sonoridade, o lançamento traz ainda um novo momento para a carreira da cantora. A fim de explorar suas possibilidades musicais, “Let Ü Go” marca a primeira empreitada da artista na música eletrônica.

“Eu nunca havia cantado música eletrônica e eu amei essa vibe. Faz parte de mim querer explorar outros estilos. Gostei muito, porque foi uma experiência diferente, algo mais como uma descoberta”, comenta a cantora.

Para Ágatha, a nova faixa marca mais que um avanço em seu trabalho, mas a resposta de uma evolução em todos os aspeto

Segundo Ágatha, esse start foi dado quando recebeu o convite do DJ e produtor musical Redükt. “O que foi mais importante para essa minha nova fase, para entrar nesse estilo da música eletrônica, foi justamente com o convide de integrar essa parceria com o Redükt”, acrescenta.

Para Ágatha, a nova faixa marca mais que um avanço em seu trabalho, mas a resposta de uma evolução em todos os aspetos. “Esse trabalho, não só mostrou uma evolução musical, uma mudança musical, mas uma maturidade, o que é muito legal. As pessoas que me acompanham veem meu crescimento, meu amadurecimento, a mudança de criança para adolescente, para mulher… Então esse amadurecimento recai sobre esse lançamento. Essa música na minha voz, a maturidade, num estilo totalmente diferente do que eu vinha fazendo, e isso é muito legal de mostrar”, enaltece Ágatha.

Ansiosa com o lançamento, Ágatha fala sobre a expectativa para a chegada de “Let Ü Go”. “Me sinto muito feliz, muito realizada com esse novo trabalho, que é bem diferente de tudo o que eu havia feito, um diferente muito bom, um diferente novo. Mais como uma descoberta”.

