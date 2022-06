Advogado dos famosos recebe título de comendador durante sessão na Assembleia Legislativa da Bahia

Newton Dias também foi homenageado por famosos, familiares e amigos, na última sexta-feira (10), em Salvador

O advogado Newton Dias, especialista em direito digital, recebeu na última sexta-feira (10), a Comenda 2 de Julho, dedicada aqueles que contribuem para o desenvolvimento político e administrativo, durante uma sessão especial realizada no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), em Salvador/BA.

Conhecido como o advogado dos famosos, o baiano, natural de Itabuna, é responsável por cuidar de assuntos jurídicos de diversas personalidades, como Rodrigo Faro, Marco Biaggi, David Brazil, Guilherme Napolitano, Antônia Fontenelle, Babi Muniz, Letícia Santiago, Amanda Djehdian, dentre outros, que enviaram vídeos homenageando o profissional durante a sessão.

Deputado Junior Muniz (PT) entregando o título a Newton Dias

A comenda foi entregue ao especialista pelas mãos da sua mãe, Ieda Dias, e sua esposa, Mariana. Durante seu pronunciamento, o deputado Junior Muniz (PT), autor da proposta da honraria, destacou o trabalho desempenhado por Newton tanto no campo do Direito quanto na área social.

“É um cidadão extremamente influente e exemplar, marcado por sua coragem, profissionalismo e competência no combate a fake news. Por isso, essa Casa confere essa honraria como reconhecimento do seu notório trabalho pela Bahia e pelo Brasil”, afirmou o político, segundo o Diário Oficial da ALBA, publicado no sábado (11).

O advogado Newton Dias é especialista em direito digital (Foto: Diário Oficial ALBA (11 de junho de 2022)

Na ocasião, o homenageado disse que nunca esperou receber um título tão importante, mas que agora fará jus à comenda concedida pelo Poder Legislativo baiano.

“Nunca imaginei ser protagonista de nada. Sempre pensei, na minha vida, em acolher, entender e respeitar. Nunca tentei ser o melhor advogado, mas ser uma melhor pessoa. Por isso eu sou uma pessoa adepta da advocacia humanizada”, declarou Dias.

E completou: “Quando eu disse que seria advogado do meio digital, me disseram que eu era louco. Mas louco é quem não sonha”.

Quem também homenageou o novo comendador baiano foi o seu amigo e doutor em biomedicina Gabriel Kaminski, que veio de Curitiba para prestigiar o advogado.

“Eu fico muito honrado em ter um amigo que posso chamar de comendador. Ele se destacou como profissional acompanhando o avanço da internet. Ele é um entusiasta do direito, está sempre estudando, sempre inovando e defendendo os direitos dos seus clientes”, frisou o médico.

O pastor Josué Brandão também destacou, durante o evento, a sua amizade com Newton e fez uma analogia sobre o advento da roda e a internet.

“Estamos vivendo uma época em que o avanço da tecnologia está nos deixando como na época em que apareceram os primeiros carros. As pessoas estavam estupefatas com a novidade. E muita gente foi atropelada porque não havia o hábito de olhar para os lados, e os carros não tinham freio. Nós somos a primeira geração da internet. Estamos estupefatos com a novidade. E um carro sem freio pode atropelar a gente”, alertou o pastor.

Pedro Loures, defensor público federal e amigo do homenageado, foi outro integrante da mesa que falou sobre a amizade que nutre com Dias, que iniciou ainda na juventude, onde integravam um time de futebol.

Newton Dias também foi homenageado por famosos, familiares e amigos, na última sexta-feira (10), em Salvador (Diário Oficial ALBA (11 de junho de 2022)

“Ele era detalhista na gestão do time, fazia relatório individual dos jogadores. E isso ele sempre adotou ao longo da sua vida. Nunca se contentou em fazer o básico ou o usual. Sua postura de vanguarda pode ser constatada nos dias de hoje, seja no meio familiar, seja na profissão como operador do direito. Por isso, considero muito justa a homenagem”, concluiu.

A entrega da Comenda 2 de Julho ainda contou com a presença de Newton Ferreira Dias, pai do advogado, e do superintendente do Ministério da Agricultura da Bahia, Cássio Peixoto.