Advogada realiza sonho de criança e vira rainha da Festa do Peão de Barretos

Natacha Cardoso fez inscrição para o concurso escondida, após não passar na seletiva em 2022 e conseguiu vencer 11 concorrentes. A modelo Vitória Carvalho, de 21 anos, ficou em segundo lugar e recebeu a faixa de princesa

Natacha Cardoso tem 23 anos, é natural de Terra Roxa-SP, é recém-formada em Direito e no começo do mês de agosto foi eleita rainha da 68ª Festa do Peão de Barretos. Há quatro anos mora em Barretos, e ostentar o título de rainha da maior festa do gênero na América Latina era um sonho de menina e quase foi abandonado por Natacha, após não ser selecionada para o concurso no ano passado.

Natacha e Vitória realizam sonho de serem eleitas para representar a Festa do Peão de Barretos



“Sempre gostei de desfile, participei de escolhas da rainha na minha cidade e vinha carregando o sonho de representar Barretos. A festa é reconhecida mundialmente e, sempre que visitava, achava deslumbrante ver a rainha. Quando mudei para Barretos, vi a oportunidade de me candidatar”, conta a jovem.

Em 2022, Natacha chegou a fazer a inscrição para o concurso, porém não foi aprovada na seletiva. “No ano passado não consegui concorrer. Depois comecei uma preparação física e psicológica, mesmo sem saber se teria coragem de participar. Tinha medo de receber outro não”, revela a rainha de 2023.

A modelo Vitória Carvalho, de 21 anos, é a princesa da Festa do Peão de Barretos 2023



Com o incentivo de um grupo de amigas, a advogada seguiu com a preparação e em segredo fez a inscrição para o concurso da rainha de 2023. “Eu me inscrevi, mas não falei para ninguém. Pensei, caso não passe na seletiva, ninguém vai ficar sabendo. Só depois de aprovada que contei e tive o apoio de toda a minha família, do meu namorado e amigos. Eles foram impecáveis, organizaram a minha torcida e deu certo”, relembra Natacha.

Para conquistar o título, a jovem teve ajuda de um coreógrafo e de outros profissionais que trabalharam sua postura, sorriso e, também, a parte emocional. Como rainha da Festa do Peão de Barretos, Natacha vai atuar na divulgação do rodeio e representar a tradição do concurso em eventos com a participação de Os Independentes, associação promotora da Festa.

A princesa

Nascida e criada em Barretos, a modelo Vitória Carvalho tem 21 anos, já morou no exterior e foi rainha de um outro concurso do gênero sertanejo. Desde os 15 anos, deseja participar do Concurso da Rainha da Festa do Peão de Barretos e, na edição de 2023, conseguiu conquistar a faixa de princesa.

“Sou muito grata e estou muito feliz. Preparei-me muito para o concurso. Irei honrar o título e representar muito bem a minha cidade e a festa que é grandiosa”, destaca Vitória.