Advogada e terapeuta Ana Carolina Lisboa desvenda o que é “Constelação Familiar”

Uma abordagem terapêutica auxilia na resolução de problemas, extraindo do inconsciente dinâmicas ocultas que lhe causam prejuízo. Essa é a “Constelação Familiar”, técnica que a advogada e terapeuta Ana Carolina Lisboa desvenda aos leitores.

“Vejo como uma abordagem terapêutica e também como uma filosofia de vida muito séria”, diz Ana sobre a constelação familiar



Esta abordagem terapêutica foi desenvolvida na Alemanha por Bert Hellinger através da compilação de muitas áreas do desenvolvimento humano. No Brasil foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como abordagem terapêutica alternativa e foi utilizada no SUS com resultados positivos nas Práticas Integrativas e Complementares na Saúde.

Técnica é voltada a pessoas que desejam encontrar a raiz de determinados problemas e possíveis soluções



“Ela é Integrativa e complementar mas não substitui outros mecanismos necessários de tratamento em casos específicos”, conta Ana.

Ana Carolina, que também é facilitadora, docente e escritora, detalha que esta prática é altamente recomendável para pessoas que buscam encontrar a origem de muitos de seus problemas. “É voltada para pessoas maiores de idade, abertas, disponíveis e responsáveis que desejam encontrar a raiz de determinados problemas e possíveis resoluções”, diz.



Se realizada por profissionais devidamente capacitados e conhecedores desta prática, Ana Carolina afirma que a técnica pode auxiliar não só na resolução de problemas, mas também na autoestima das pessoas. “Auxilia o cliente na resolução de problemas, extraindo de seu inconsciente dinâmicas ocultas que lhe causam prejuízo, debilidade e adoecimentos. Possui benefícios como reestruturação da autoimagem, autoestima, resgate e recuperação de vícios e restabelecimento de relações. Com essa prática a pessoa aprende a lidar de melhor forma com traumas e doenças psicossomáticas, resolve de conflitos interpessoais e até questões judiciais podem ser evitadas”, explica.



A especialista destaca ainda que o impacto desta técnica é inquestionável frente aos seus resultados e efeitos verificados na prática nos muitos casos por ela atendidos. “A constelação familiar muda vidas, reconstrói famílias, devolve a dignidade de milhares de pessoas neste país. Acompanhei casos de pessoas que não podiam engravidar e hoje são mães, outros de mulheres extremamente doentes, que com a integração das constelações e tratamentos estão vivas e saudáveis. Vejo famílias reconstituídas, empresas prosperando, traumas extremamente profundos foram tratados através desta abordagem. Fui advogada por muitos anos e resolvi questões judiciais apenas com atendimentos, sem nem sequer ter que ingressar com processos”, detalha.



Ana Carolina Lisboa é a líder do maior movimento feminino de constelações do Brasil e da Europa. Em dezembro esta estará no maior evento de constelações do mundo com mulheres de mais de 8 países já confirmadas. Sendo uma das referências no assunto, ela pontua a constelação familiar é uma filosofia de vida, que, apesar de seus resultados, ainda carece de uma regulamentação para que avança cada vez mais:

“Vejo como uma abordagem terapêutica e também como uma filosofia de vida muito séria. Presencio resultados incríveis diariamente na comunidade que lidero que hoje conta com mais de 28 mil mulheres. Infelizmente em razão de não haver uma regulamentação específica hoje qualquer pessoa sem o mínimo de conhecimento, percurso, experiência prática e ética pode fazer cursos e dizer ser consteladora, o que de fato é um grande risco e necessita ser revisto” finaliza.