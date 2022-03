Adriana Araújo estreia programa “Entre Nós” na BandNews FM

Jornalista dividirá os microfones com Fábio França de segunda a sexta-feira

A partir da próxima segunda-feira (7), a jornalista passa a comandar o programa Entre Nós, da BandNews FM, ao lado de Fábio França. A atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, entre 16h e 17h, para toda a rede da rádio (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Fortaleza, Salvador, João Pessoa e Manaus), além da transmissão pelo canal oficial no YouTube, pelo aplicativo Band Play e pelo bandnewsfm.com.br.

“É uma alegria entrar para o time da BandNews FM. Como diz o nosso lema, ‘em um segundo tudo pode mudar’, e eu vivo esse momento extraordinário de mudança na minha vida profissional. Ouvintes, me aguardem… Está chegando uma âncora de rádio novata e bem animada. Tenho certeza que vou viver um caso de amor com a rádio”, afirma a apresentadora.

A jornalista passa a comandar o programa Entre Nós, da BandNews FM, ao lado de Fábio França (DIVULGAÇÃO/BAND)

Entre Nós reunirá as principais notícias do mundo, do Brasil e de cada região, com a dinâmica e a agilidade que já são marcas registradas da rádio e com o compromisso de fazer o ouvinte compreender as notícias e se sentir parte do programa. Adriana trará um olhar de quem atua como âncora há muitos anos, mas jamais deixou de ser repórter. Assim como a BandNews FM, ela sempre pautou sua carreira pelo respeito à notícia acima de tudo, o que a coloca no time de grandes jornalistas do país. “O nome Entre Nós é um convite para que o público se sinta bem perto de nós. Precisamos falar com as pessoas, de igual para igual. Se nossos ouvintes se sentirem à vontade para esclarecer dúvidas, sugerir, criticar, estaremos no caminho certo. Eu e o Fábio França temos essa missão”, enfatiza.

De Genebra, na Suíça, o colunista Jamil Chade vai atualizar, diariamente, o que de mais importante acontece no Velho Continente. Todas as ações dos maiores líderes do mundo serão analisadas de maneira direta e objetiva.

Adriana trará um olhar de quem atua como âncora há muitos anos, mas jamais deixou de ser repórter (Edu Moraes/Divulgação)

De Brasília, em um ano de eleição presidencial, a atração trará uma cobertura completa, com a equipe de repórteres sempre dedicada a levar a informação em tempo real.

A BandNews FM, que há 17 anos tem o reconhecimento dos ouvintes pelo trabalho de grandes profissionais, agora potencializa sua força com a chegada de Adriana Araújo.