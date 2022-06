Ad Clinic: Rede de franquias de estética cresce durante a pandemia e continua em expansão pelo país

A empresa já possui mais de 110 unidades instaladas em diversas regiões e participa mais uma vez da ABF Franchising Expo, maior feira do mundo dedicada ao setor

Pelo segundo ano consecutivo, as franquias do ramo de Estética, Beleza e Bem-Estar foram o segundo segmento que mais cresceu neste mercado, segundo balanço realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) em 2021. Elas alavancaram 10,5% em relação ao ano anterior. Somente perderam para os negócios de casa e construção, que cresceram 19,3%.

Uma das redes que está se beneficiando com essa tendência é a Ad Clinic. O CEO da empresa, Rodrigo Nunes, iniciou a operação com um investimento no valor de R$5 mil em panfletos para divulgar a primeira loja. Enquanto Aline Medici, sócia e esposa, realizava os procedimentos estéticos, Rodrigo panfletava nas ruas para atrair mais clientes.

Rodrigo Nunes e Aline Medici comandam uma das maiores redes de franquias do Brasil

Durante a pandemia da Covid-19, a panfletagem saiu do papel, virou digital e a marca passou a investir na comercialização de franquias e vendas online. O investimento inicial é a partir de 300 mil com retorno médio em 24 meses.

“O sucesso do negócio acontece por meio da estratégia de marketing digital. Assim, a rede já supera os índices de 65% de fidelização de clientes e, antes da inauguração dos franqueados, os resultados de pré-vendas são de quase 200 leads de agendamentos”, comenta Nunes, ao informar que a rede tem mais de 110 franquias instaladas no Sul, Sudeste, Norte e Centro Oeste.

A Ad Clinic é uma rede de franquias de clínicas de estética fundada em 2014 na região Sul do Brasil, contando hoje com unidades distribuídas nas principais cidades e capitais, que vem crescendo de forma exponencial e conquistando o mercado de beleza, sendo reconhecida pelo uso da alta tecnologia em seus procedimentos.

A rede participa novamente da ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do mundo

A empresa trabalha com uma grande variedade de tratamentos estéticos faciais e corporais para o público masculino e feminino, como harmonização, botox, preenchimento, depilação a laser e tratamentos mais específicos, como lipo sem cortes e massagens. Destaque ainda para o programa de emagrecimento com método exclusivo, no qual é possível eliminar 15kg em apenas 60 dias. Além de proporcionar mais do que protocolos de beleza, a Ad Clinic oferece um tempo de bem-estar e conta hoje com a Ticiane Pinheiro como embaixadora da marca.

Para os empreendedores de primeira viagem, Rodrigo Nunes, dá uma dica. “Nem sempre empreender significa começar um negócio do zero. A franchising pode ser uma alternativa para abrir um negócio com menos riscos e mais orientação, já que as franquias dão assistência para os novos empresários”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A rede participa novamente, até dia 25 de julho, da ABF Franchising Expo, maior feira de franquias do mundo, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo. Nesta edição, a Ad Clinic lança um stand de 76 m², que reproduz o interior das unidades, com todos os equipamentos disponíveis para degustação do público.

Ad Clinic já possui mais de 110 unidades instaladas em diversas regiões

Entre as novidades que a empresa irá expor durante a feira, está o lançamento de produtos da marca própria e o AdFina, um procedimento não invasivo, indicado para diminuir a gordura e definir o abdômen em 30 dias. A inovação foi desenvolvida para reduzir até 30% do percentual de gordura, através do uso do gelo, em apenas uma sessão.

Além disso, também será lançado o Protocolo Harvard, feito com uso de bioplacenta animal com objetivo de alcançar o rejuvenescimento do rosto. “Ele ajuda a clarear manchas, fechar poros, diminuir linhas de expressão e melhorar a flacidez. Nos EUA, um método parecido ficou conhecido como o queridinho das Kardashians”, afirma Aline Medici, criadora do método.

Ad Clinic lança Protocolo Harvard, com uso de bioplacenta animal para tratamento facial

“A cada 5 minutos uma pessoa realiza um procedimento estético nas nossas unidades, gerando mais de 50 mil atendimentos mensais. Fomos do zero a 106 unidades e agora estamos participando da ABF para impulsionar o empreendedorismo”, conclui o CEO da Ad Clinic, Rodrigo Nunes.