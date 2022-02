”Acompanhando o trabalho do Flow desde o início e me recuso a acreditar que a empresa apoia o nazismo”, declara Rabino Sany

Nesta última segunda-feira (7), Monark disse ser a favor da criação de um partido nazista

Estamos vivendo tempos em que todos agora têm voz e vez. As redes sociais possibilitaram essa democratização e isso é positivo. Contudo, liberdade de expressão não significa poder dizer tudo o que se pensa. Existe um limite. Sim, ele existe. O nosso direito encontra limite no direito do outro. Ou seja, não podemos ultrapassar a fronteira da ética, da dignidade humana, do bem-estar e equilíbrio social.

Há barreira quando os dizeres contêm conceitos – diretos ou indiretos – de agressão, de incentivo ao ódio, de perseguição às minorias, de racismo, de antissemitismo. Discursos de ódio ou posições que incentivem perseguições e matanças devem ser veementemente punidas no rigor da lei. Não se trata de censura. Em absoluto! Trata-se de respeito a outra pessoa, à sociedade, à vida não difundir algo que pode por outrem em risco.

Rabino Sany Sonnenreich





Não obstante, as pessoas confundem e acham que, atrás de uma tela, seja ela qual for, estão “protegidas” e podem dizer tudo que acham, ofendendo e incentivando ideologias nefastas, odiosas, que tragédias trouxeram ao mundo e que não podem, em hipótese alguma, se repetir. Uma das mais odiosas, que tanto mal fez à humanidade, foi o nazismo. Seis milhões de judeus foram covarde e brutalmente assassinados apenas pelo fato de pertencerem a um povo.

E mais outras milhões de minorias foram perseguidas e mortas. Cada pessoa que incentiva essa ideologia é, sem exagerar, sócio, partícipe desta matança, desse que foi um dos crimes mais bárbaros, cruéis e repugnantes da história. E mesmo que defenda de forma gentil, num debate dito civilizado, ainda assim é perigoso, terrivel, repugnante! O nazismo é algo que, independentemente da forma que é expresso, contém ódio, sangue e maldade de forma intrínseca.

Nesta semana, fiquei impressionado e até me surpreenderam as palavras ditas pelo apresentador Monark, do Flow Podcast, que defendeu a criação de um partido nazista no Brasil e o fato de uma

pessoa poder ser antijudeu. Acompanhando o trabalho do Flow desde o início e me recuso a acreditar que a empresa apoia o nazismo, algo que envergonha a história humana! Espero e acredito, realmente, que ele apenas tenha escolhido o pior exemplo da história moderna