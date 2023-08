Academia se destaca e cresce no país com o conceito de ser uma a academia para quem não gosta de academia

Equipe multidisciplinar da Conheça a “A Fitness” cria programas de treinos baseados nas particularidades de cada aluno

Ser uma academia para quem não gosta de academia. Essa foi a ideia de Vitor Gabriel em 2007 e quem tem rendido frutos com o crescimento da “A Fitness”, sua rede de academias que começou em Florianópolis e hoje já ganha outros territórios.



Vitor explica que o país absorve apenas 4% de sua população em academia. Isso ocorre porque a maioria das pessoas não se sente confortável com o modelo atual destes espaços. “Criamos um método que acolhe as pessoas sem julgamento, motiva para que as mesmas tenham vontade de voltar no dia seguinte e orientam tecnicamente todos de forma individual. Com um método baseado em saúde integrativa sistêmica, nós trabalhamos com vários profissionais da saúde de forma ampla, como psicólogo, nutricionista, professores de Educação Física, médicos, fisioterapeutas entre outros de uma forma multidisciplinar e integrativa, ou seja, nós discutimos e avaliamos o paciente/aluno através de um conselho multidisciplinar e montamos todo o programa do aluno baseado na análise de todos os profissionais juntos”, detalha.



Após a unidade inaugural em Florianópolis, hoje a “A Fitness” conta com cinco unidades: Ilha, Continente, Ilha Norte, Criciúma e São Paulo. Todas elas funcionam 24 horas por dia seguindo uma mesma metodologia de trabalho.



“Todas as unidades ficam abertas sem fechar 365 dias no ano. Isso acontece pois nos posicionamos como essenciais de verdade. E como atuamos como opções muito rápidas e saudáveis, como por exemplo em uma crise de ansiedade, depressiva ou mesmo em casos ainda mais graves, temos uma rapidez tanto de ação, quanto de comunicação. Além disso, o método Sis baseado em vários profissionais consegue trabalhar em um processo de desenvolvimento humano muito rápido e seguro, indo muito além de emagrecimento e hipertrofia, trabalhando verdadeiramente com os benefícios do exercício físico”, conta Vitor.



Com a metodologia diferenciada, o tempo de resultado é mais curto que o tradicional. “O sucesso das unidades está intimamente ligado ao sucesso dos alunos que conhecem o método e não conseguem mais ser atendidos por outro modelo, o que faz com que em Santa Catarina, estado das primeiras unidades, tenhamos academias fechadas para matrícula e com lista de espera”, revela Vitor Gabriel.



O criador da “A Fitness” destaca ainda que a ideia de criar uma academia inclusiva e com atendimento personalizado o acompanhava desde a época em que estava na faculdade. “Faz parte de uma construção familiar e essência de ajudar pessoas. Desde a faculdade já tinha no DNA e mesmo na procura técnica o pensar em como criar um método validado que fosse inclusivo, acolhedor mas que acima de tudo pudesse dar resultado para as pessoas a ponto de as mesmas criarem um gosto pelo exercício, autonomia e mais ainda, que se possível esse método pudesse impactar na saúde dos brasileiros a ponto de transformar o Brasil na maior referência em exercício físico orientado do mundo”, conta Vitor com orgulho.



Vitor, que é natural de Florianópolis, é ex-atleta de Atletismo e se considera um apaixonado por movimento humano e por tudo que o movimento orientado pode transformar na vida das pessoas. Ele revela que acredita que o exercício não apenas transforma o corpo, mas na verdade transforma o ser humano como um todo, sobretudo na parte emocional: “Muito mais eficiente e eficaz que remédio”, diz. Estudioso da educação, neurociência e ciências comportamentais, ele acredita que seu método disruptivo e humano sem espaço para futilidades e julgamentos.

Com este pensamento, Vitor acredita estar no caminho para realizar o sonho de contribuir com a transformação do Brasil em referência mundial em exercício físico. Ele revela que parte desse projeto foi a expansão para São Paulo. “Tínhamos e temos o objetivo de expandir para este que é o centro de desenvolvimento do país, buscando uma expansão rápida que deve, em paralelo, ser ampliada para outras capitais e centros.”, conta ao revelar projetos para uma nova academia em Santa Catarina e mais três em São Paulo ainda neste ano.



“Para que possamos conquistar esse ousado plano, precisaremos estar presentes enquanto academia ou método por todo o Brasil”, pontua Vitor Gabriel sobre seus planos para a expansão da marca.