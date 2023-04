Abril Roxo: A importância da conscientização sobre a adenomiose em mulheres jovens

Confundida com a Endometriose, a adenomiose é uma doença que pode afetar mulheres jovens e causar dificuldades para engravidar e problemas gestacionais Médico alerta para os sintomas e riscos da adenomiose, que atinge uma em cada dez mulheres no mundo

Durante o mês de abril, a cor roxa ganha destaque em todo o mundo como uma forma de conscientização sobre a adenomiose, uma alteração benigna do útero que pode afetar a fertilidade e a gestação das mulheres. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada dez mulheres no mundo sofre com a doença, que pode ser confundida com a endometriose.

Na visão do médico ginecologista e obstetra Dr. Domingos Mantelli, a endometriose acomete entre 10 e 15% das mulheres em idade reprodutiva

Embora seja mais comum em mulheres entre 40 e 50 anos, a adenomiose também pode afetar mulheres mais jovens, o que pode tornar a gravidez mais difícil. Segundo o médico ginecologista e obstetra Dr. Domingos Mantelli, a doença é mais frequente em mulheres que já engravidaram e também naquelas submetidas a procedimentos como curetagem, miomectomia ou parto cesárea. No entanto, em casos raros, a adenomiose pode ocorrer em jovens e causar diversos problemas, como dificuldade em engravidar, perdas gestacionais e partos prematuros.

Entre os sintomas mais comuns da adenomiose estão cólicas menstruais intensas, sensação de pressão e inchaço na parte inferior do abdome no período menstrual, sangramentos menstruais irregulares e, em casos mais graves, hemorragias. A infertilidade também pode ser detectada em alguns casos.

A adenomiose é mais frequente em mulheres que já engravidaram e também naquelas submetidas à curetagem, miomectomia ou parto cesárea

No Brasil, muitas mulheres acabam se submetendo à histerectomia (cirurgia de retirada do útero) para tratar a adenomiose. Segundo números do Sistema Único de Saúde (SUS), em 2021, houve mais de 11 mil procedimentos ambulatoriais e 3,7 mil em hospitais. Por isso, é importante que as mulheres fiquem atentas aos sintomas e procurem um médico especializado para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado.

A Clínica Mantelli, por exemplo, oferece atendimento especializado e exclusivo para a saúde da mulher, com uma equipe multidisciplinar que inclui ginecologistas, obstetras, mastologistas, nutricionistas, especialistas em reprodução humana, pediatras, endocrinologistas e cardiologistas. As pacientes podem contar com esclarecimentos, diagnósticos e tratamentos para uma vida mais saudável.