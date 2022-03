Abilio Diniz comandará programa na CNN Brasil em horário nobre

Um dos mais importantes empresários do país terá um programa semanal de entrevistas

Abilio Diniz estará no horário nobre da CNN Brasil a partir de maio para comandar um programa de entrevistas do segmento CNN Brasil Soft. Na primeira temporada, o empresário vai receber importantes personalidades brasileiras de diversas áreas para falar de atualidades do Brasil e do mundo, sociedade, cultura, política, comportamento e empreendedorismo, entre outros assuntos. O objetivo é contribuir com os diálogos sobre importantes temas nacionais em um ano marcado pelas eleições.

“É um ganho enorme para a CNN ter o Abilio conosco. Além de um grande empresário, é uma personalidade brasileira com uma trajetória inspiradora. A partir das conversas com seus convidados, e considerando sua rica experiência, trará perspectivas únicas sobre os assuntos mais relevantes para a nossa sociedade”, diz Renata Afonso, CEO da CNN Brasil.

Abilio Diniz deu alguns detalhes de como será o novo programa. “Vamos discutir as questões do Brasil com pessoas importantes a fim de mostrar caminhos para que nosso país possa crescer. Estou muito feliz com o convite da CNN e espero que esses diálogos possam trazer ideias para melhorar o desenvolvimento do Brasil”, afirma o empresário.

Discutir o país é uma paixão que Abilio Diniz desenvolveu desde cedo. Formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, onde atualmente também é professor, criou junto com seu pai o Grupo Pão de Açúcar, que foi a maior rede varejista da América Latina. Abilio foi presidente do Conselho de Administração da BRF, uma das maiores multinacionais do país.

Hoje, é Presidente do Conselho de Administração da Península, empresa de investimentos de sua família, e membro do Conselho de Administração do Carrefour no Brasil e na França. Durante a pandemia, o empresário, por meio da Península, destinou R$ 50 milhões em doações para o enfrentamento da pandemia nas frentes da fome, de saúde, educação e negócios.