ABIHPEC inclui novos membros em seu Conselho Científico-Tecnológico

Grupo reúne 24 especialistas das mais diversas áreas de atuação da indústria de HPPC, além de pesquisadores acadêmicos

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) anunciou a inclusão de três novos membros no Conselho Científico-Tecnológico da área de Inovação e Tecnologia. Denise Ferreira, gerente do CAS, Luiz Marinello, sócio de Marinello Advogados, e Wagner Vidal Magalhães, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na Chemyunion, se juntam aos 24 especialistas já presentes no grupo, formado por profissionais das mais diversas áreas de atuação da indústria de HPPC, além de pesquisadores acadêmicos.

Conselho Científico-Tecnológico da ABIHPEC conta com mais três conselheiros

Desde sua criação, em 2012, o Conselho Científico-Tecnológico tem como missão apoiar na busca por alternativas e soluções para alavancar pesquisas e o desenvolvimento técnico-científico, contribuindo para a inovação e a competitividade do setor de HPPC. O grupo tem colaborado de maneira expressiva no debate de importantes temas e auxiliado na ampliação da inovação e na disseminação das tecnologias para a indústria brasileira de HPPC, levando conhecimento aos profissionais do setor por meio de iniciativas abrangentes e inclusivas, abarcando soluções e capacitação para empresas de todos os portes e seus profissionais.

Denise Ferreira

Segundo Sérgio Gonçalves, presidente do Conselho e diretor da K4R Consulting, o objetivo do grupo é “apoiar o fomento à inovação no setor com discussões no campo científico-tecnológico, envolvendo um trabalho de prospecção, identificação e antecipação de tendências; de desenvolvimento e disseminação de conteúdo estratégico, ajudando a identificar novas oportunidades de inovação para os negócios do setor”.

Luiz Marinello

A inclusão dos novos membros reforça o compromisso da ABIHPEC em promover a inovação e a competitividade no setor de HPPC, por meio de discussões e iniciativas que visam ampliar o conhecimento e o desenvolvimento técnico-científico na área.

Wagner Vidal Magalhães

Conheça os três novos membros:

Denise Ferreira é Gerente do CAS — divisão da Sociedade Americana de Química. PhD em Farmácia pela USP, PhD em imunologia pelo Instituto Karolinska (Suécia), com pós-doc em físico-química pela Universidade de Uppsala (Suécia). Com mais de 14 anos de experiência profissional nas indústrias farmacêutica, química, consultoria e informação com foco em parcerias estratégicas para desenvolvimento de negócios. Tem experiência internacional no setor de P&D liderando projetos de colaboração e desenvolvimento de produtos. Atualmente responsável pela gestão da unidade brasileira de uma empresa líder de mercado em soluções de informação com foco no avanço da inovação por meio de serviços, produtos e tecnologia customizados.

Luiz Marinello é sócio de Marinello Advogados, mestre em Direito pela PUC/SP (com a dissertação: aspectos legais da relação universidade/empresa), professor da ESA/SP, INSPER e FASIG em Propriedade Intelectual, coordenador da Comissão de Estudos de Indicações Geográficas da ABPI — Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Coordenador da Coluna Direito & Inovação da Revista da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, responsável legal pelo Guia de Boas Práticas Jurídicas da Rede Inova (compêndio de 02 anos com 33 NITs e atores da inovação do Estado de São

Paulo), ex Gerente Jurídico de apoio à Inovação da Natura S.A., obras e artigos publicados.

Wagner Vidal Magalhães é bacharel em Biotecnologia pela UNESP, Mestre pelo programa de Fármaco e Medicamentos da FCF-USP. Possui MBA em Gestão Estratégica de Inovação Tecnológica pela UFSCar. Experiência de mais de 11 anos em Pesquisa e Desenvolvimento de matérias-primas cosméticas, gestão de projetos de Inovação, desenvolvimento de plataformas de prospecção e avaliação de segurança e eficácia de produtos. Atualmente, ocupa a posição de Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na Chemyunion.