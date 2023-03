Abertura da temporada da World Trail Races leva quase mil atletas para Grumari no Rio de Janeiro

Com recorde de inscritos, a etapa teve um crescimento de 20% em relação ao ano passado.

Foi dada a largada para a temporada 2023 da World Trail Races! Sol, mar, visual deslumbrante e percursos que exigiram preparo e técnica marcaram a WTR CamelBak Praias Selvagens, no úlitmo sábado (18), em Grumari, no Rio de Janeiro. Aproximadamente mil participantes disputaram a etapa de abertura, que teve recorde de atletas, entre profissionais e amadores do trail run. O circuito da maior liga de esportes de montanha do Brasil é realizado pela 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e pela Speed Eventos Esportivos.

Sol, mar, visual deslumbrante e percursos que exigiram preparo e técnica marcaram a WTR CamelBak Praias Selvagens. Créditos: Felipe Almeida.

As três provas — 7km, 12 km e 18km -, independentemente do nível técnico, agradaram em cheio os corredores assíduos do calendário da WTR, como também os estreantes. Ao cruzar linha de chegada, a aprovação foi total.

“Estou aqui mais uma vez na WTR! Essa primeira etapa foi para quebrar o gelo e a ansiedade da primeira etapa. O percurso é sempre desafiador e para mim é a etapa mais difícil do ano do circuito. Mas deu tudo certo, o pódio está garantido, fui primeiro lugar e, agora, rumo ao Le Canton (próxima etapa)”, afirma Iris do Nascimento, vencedora da prova de 7km, em 47min22seg62.

As três provas — 7km, 12 km e 18km -, independentemente do nível técnico, agradaram em cheio os corredores assíduos do calendário da WTR. Créditos: Felipe Almeida.

No maior percurso desta etapa, o de 18km, quem levou a melhor foi Miria Gojis (2h15min05seg). “É a primeira vez que estou fazendo essa etapa, o percurso me surpreendeu e foi incrível em meio à natureza linda. Graças a Deus fiz uma boa prova, consegui manter um bom ritmo e gratidão pelo evento. Todas as etapas são incríveis, vocês fazem com excelência e qualidade e é disso que a galera gosta”, afirma Miria antes de subir no lugar mais alto do pódio.

Edivaldo Souza completou em 1h44min51seg e garantiu o 2º lugar no pódio do 18km no masculino. “Foi uma prova muito dura e boa, quero agradecer a organização porque foi muito top. Comecei a temporada com o 2º lugar no 18km. Esperando para brigar no ranking do 32km neste ano, como não tinha a de 32km nesta etapa então fiz a 18km, mas valeu”.

A competição aconteceu em Grumari, no Rio de Janeiro. Créditos: Felipe Almeida.

Não foram somente os vitoriosos que subiram ao pódio que merecem destaque. Silvio Boia (Programa Kilometragem/ Canal do Corredor Amador do Youtube), que completou o percurso de 7km e correu pela segunda vez em Grumari, deu seu depoimento. “É um prazer estar de volta ao circuito WTR, onde já corri diversas etapas. Estar de volta a esse local é sensacional, é um percurso bonito, não é fácil, mas vale muito a pena. É uma das poucas provas de trilha que temos dentro do Rio de Janeiro, tanto que tiveram muitos estreantes. É um caminho sem volta, parabéns à organização!”

Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports, destaca o êxito da etapa que acontece pela terceira vez, em Grumari. “Foi um dia lindo, a Arena WTR lotada e a primeira da temporada foi um sucesso e tivemos recorde de inscritos, crescemos 20% em relação ao ano passado. Estamos muito felizes com o resultado do evento e não poderia ter uma maneira melhor de começar a temporada 2023. Aguardamos, agora, todos para a próxima etapa, em abril, no Le Canton, em Teresópolis”, ressalta.

Desafio STRAVA – Somente os atletas da prova 12km puderam participar do “Desafio STRAVA: Zerando a Montanha”, devido a um trecho específico de subida dentro do percurso. No masculino, o mais rápido foi João Acioly (11min21s), que também venceu a prova de 12km, e no feminino Cristiana Judice (14min31s) foi premiada, que conquistou o pódio de 2º lugar no 12km. Os vencedores receberam Kit com premiação diferenciada, que teve o apoio da STRAVA e Mombora

Atividades pós-prova e sustentabilidade — As etapas da WTR vão muito além da competição. O estilo de vida saudável, a cultura do esporte de montanha, bem como proporcionar o ecoturismo e ações de sustentabilidade fazem parte do evento. Já é tradição, também, o Kids Race, a corrida das crianças, onde desde cedo são incentivadas pelos pais a praticarem o esporte. Após completarem o percurso, os atletas puderam desfrutar na Arena WTR, no Grumari Beach Garden, do recovery gratuito com massagem, bota de compressão e piscina de crioterapia; havia ainda food park, música ao vivo,Test Drive da On Running, WTR Store, além de ativações de patrocinadores. Paralelamente ocorreu uma ação de coleta seletiva, em parceria com a Hive, no qual todos os resíduos do evento foram destinados corretamente e os materiais reciclados para projetos de reciclagem.

Agora, os apaixonados por trail run se preparam para a próxima etapa em 15 de abril, a WTR CamelBak Le Canton, em Teresópolis, na região serrana fluminense.

A WTR CamelBak Praias Selvagens teve patrocínio de CamelBak e On Running, além do apoio de Mombora, Strava e My Safe Sport. Revista Trail Running como mídia oficial do evento e cobertura fotográfica oficial da Foco Radical. Mais informações no site da WTR e no Instagram @worldtrailraces.