ABC recebe 2ª edição do Rock Danger, no próximo dia 16 de março

A cidade de Santo André sediará o evento com bandas conhecidas como The Lords e Barão Vermelho Tributo

No dia 16 de março, a cidade de Santo André (SP), mais uma vez se tornará a cidade do Rock, com a realização da 2ª edição do Rock Danger, evento de música com as principais banda do Rock em covers e tributos, que acontecerá a partir das 19h, no Espaço Glee, localizado na avenida Lino Jardim, 575.

A empresária andreense Fernada Lima, proprietária da loja de roupas, ArtPimenta, a criadora do Rock Danger, conta que a expectativa para esta segunda edição é positiva.

“A primeira edição já foi um grande sucesso, afinal, além do ABC ser forte na cena Rock, nos preocupamos em contar sempre com bandas de prestígio, especialmente, local, e com muita qualidade musical que traz mais energia para o evento”, afirma.

Fernanda também é a criadora de outro evento local: o Danger Zone – Halloween Party, que acontece no mês de outubro.

No line up estão confirmadas banda como The Lords, Barão Vermelho Cover e Roxter e os ingressos custam a partir de R$ 40, que podem ser adquiridos pelo site https://www.blacktag.com.br/eventos/19124/rock-danger-2edicao/ingressos

Serviço

O que: 2ª edição do Rock Danger

Quando: 16/03/2024

Horário: a partir das 19h

Local: Espaço Glee

Endereço: avenida Lino Jardim, 575 – Vila Bastos – Santo André (SP)

Compra de ingresso: aqui