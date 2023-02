A versão paulistana do Rock in Rio, The Town, anuncia grandes nomes do jazz internacional

Esperanza Spalding, Stanley Jordan e Richard Bona são um dos nomes que serão headliners da São Paulo Square

Nomes internacionais se juntarão a outros tantos talentos do nosso Brasil que produzem conteúdos prontos para serem recebidos em qualquer parte do mundo. É com esta mentalidade que o vice-presidente Artístico da Rock World, Zé Ricardo, está montando o quebra-cabeças que dará vida a São Paulo Square, área que vem inspirada na região em que a cidade de São Paulo foi fundada, em prédios históricos com arquiteturas icônicas da metrópole.

Esperanza Spalding

Embalados ao ritmo de muito jazz e blues, gêneros musicais que vão predominar no palco, hoje, a organização do novo e maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, The Town, dos mesmos criadores do Rock in Rio, anuncia os headliners da São Paulo Square: a contrabaixista e cantora de jazz americana Esperanza Spalding (2 e 3 de setembro); o guitarrista e pianista americano de jazz/jazz fusion Stanley Jordan (7 e 9 de setembro) e o baixista Richard Bona (10 de setembro). The Town realizará sua primeira edição no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

O público vai se surpreender ao se deparar no The Town com tantos nomes incríveis do Jazz

“Na São Paulo Square o público terá uma nova experiência, vai se surpreender ao se deparar no The Town com tantos nomes incríveis que receberemos, que muitas vezes já fazem parte de suas escolhas musicais e eles nem tem ideia disso. Quem pensa que jazz é feito para elite, vai literalmente se desconstruir. Quem já ama jazz, não vai querer estar em outro lugar. Vamos desmistificar este estilo que está mais na vida da gente do que pensamos. Traremos um jazz democrático, que se comunica com todas as tribos”, anuncia Zé Ricardo, vice-presidente Artístico da Rock World — empresa responsável pelos festivais The Town e Rock in Rio.

Stanley Jordan

“A São Paulo Square vem para competir de igual para igual com os nossos grandes palcos”, diz Roberto Medina, criador e presidente do The Town e Rock in Rio, fazendo referência ao Skyline, The One e New Dance Order. “Ela terá um conteúdo com tanta qualidade, que estou certo de que muitas pessoas não sairão dela. Será especial demais assistir a shows de nomes renomados como a Esperanza (Spalding), o Stanley (Jordan) e o Richard (Bona). É um luxo ter um espaço como este no festival e uma enorme oportunidade de viver uma atmosfera diferente tendo a música como pilar principal. Imagina só… de um lado você tem o Bona e do outro o Bruno Mars, no dia 10. Isso reforça a versatilidade do evento e o quão prontos estamos para receber os mais variados públicos em um único dia”, finaliza.

Richard Bona

O novo festival já conta com Post Malone, Maroon 5, Ludmilla, Foo Fighters, Bruno Mars, Iza, Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo e Jão como atrações confirmadas, além de um momento mágico com um espetáculo de luz, música, fogos de artifício e transmissão ao vivo nos telões, que contará com a participação de Ney Matogrosso. A organização também anunciou uma parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival e a data da venda do The Town Card: 14 de março. Essa será a primeira chance do público de entrar pra história, garantindo a participação na primeira edição do mais novo festival de música, cultura e arte de São Paulo.