“A TV me ajudou a furar a bolha de proteção do meu pai”, revelou Patricia Abravanel em entrevista

A apresentadora do SBT participou de “O Programa de Todos os Programas” e contou sobre sua história na televisão e sua relação com Silvio Santos

Na última terça-feira (10), Patricia Abravanel foi a convidada de “O Programa de Todos os Programas”, que traz as notícias mais quentes da televisão brasileira, apresentado por Dani Bavoso e Flávio Ricco.

Ao longo do bate-papo, a apresentadora que já esteve à frente do “Programa Silvio Santos” e “Roda a Roda” falou sobre sua trajetória profissional e a relação com sua família.

Patricia conta que não entrou no universo televisivo de forma espontânea, mas por uma sugestão do seu pai, Silvio Santos.

“Comecei aos 33 anos, mas antes eu passei por várias áreas do Grupo Silvio Santos, fiz estágios em todos os departamentos, e um dia, conversando com meu pai, ele sugeriu e pensei ‘vamos tentar’, foi natural, sem expectativas e fui gostando”, comentou.

Sobre ter entrado para o SBT, Abravanel ressalta que foi uma experiência muito transformadora na época, por tirá-la de um local confortável em que se mantinha, com a proteção de seus pais.

“A televisão me deu a oportunidade de furar a bolha de proteção do meu pai e conhecer o mundo”, explica.

Em entrevista, Ricco questionou a apresentadora sobre a grandiosidade da figura do Silvio Santos. Patrícia afirmou que o carinho que ela recebe do público, na verdade, é para ele.

Durante o programa, a apresentadora recebeu homenagens da mãe e novelista, Íris Abravanel; da irmã Rebeca Abravanel e do cunhado, Alexandre Pato; da sogra Nina Salustino e do marido Fábio Farias.

“Ele é muito amado. É uma pena que ele não possa sair para receber todo esse amor”, lamenta Abravanel.

Vencedora de cinco prêmios Troféu Imprensa, Patricia revelou, durante o bate-papo, que apresentar um programa matinal é uma oportunidade de estar mais presente para seus filhos.

Flávio Ricco e Dani Bavoso (Foto: Antonio Chahestian)

“Eu mandava meus filhos para escola, ia para o trabalho e voltava para passar o resto do dia com eles. Olha que maravilha”, brincou a apresentadora.

Dani Bavoso perguntou a Abravanel se ela assumiria um reality show e a filha do Silvio Santos disse que dependeria do quanto iria precisar se dedicar a ele.

“Para apresentar o ao vivo, eu até toparia, mas para estar dedicada 24 horas por dia, eu acho que não conseguiria”, explicou Patricia.

