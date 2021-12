Em 2022, Maurício de Souza lançará novos livros da ‘’A Turma da Mônica Jovem’’ pela Faro Editora

A turminha que acompanhamos a infância e a adolescência está de casa nova e lançará quatro livros no próximo ano

A Turma da Mônica Jovem está de casa nova e trazendo grandes novidades! Baseados na premiada série de TV, os próximos livros sobre a turminha mais amada do Brasil trarão histórias dos quatro personagens principais – Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali – e de seus amigos: Marina, Denise, Jeremias, Titi e Xaveco. E abordará os temas comuns à adolescência, contará histórias sobre amizade, bullying, mundo virtual, brigas, natureza, e, acima de tudo, sobre o desafio de conseguir se entender em meio a um turbilhão de sentimentos comuns nessa fase da vida.

O sócio da Faro, Diego Drumond exalta a os novos livros: “A Turma da Mônica Jovem fez grande sucesso na TV, foi reconhecida e premiada. Agora, em forma de caprichados livros e em formatos e linguagem próprios à faixa etária da série, irão para todas as livrarias brasileiras, para serem lidos, relidos e colecionados pelos jovens que acompanham a Turma”.



Transmitidos pelo canal a cabo Cartoon Network, os episódios venceram a 19ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que premiou os melhores trabalhos do audiovisual brasileiro em 2019.

”Esta coleção na Faro Editorial vem coroar essa produção que não para de crescer”, celebra Maurício de Sousa.

“Quando criamos a Turma da Mônica Jovem em 2008 já sabíamos do grande sucesso que seria e assim foi já no lançamento. Nestes anos é a revista de quadrinhos de maior vendagem no ocidente. Depois as animações acompanharam o sucesso e ganharam um público maior. Esta coleção na Faro Editorial vem coroar essa produção que não para de crescer”, celebra Maurício de Sousa.

Os livros serão lançados pela Faro em 2022, pelo selo Milkshakespeare, especializado no público jovem e que já editou livros de outras adaptações como Os Últimos Jovens da Terra (11 livros), Vambizomem (3 livros) e Willa, A Garota da Floresta (2 livros).