Top Model Fernanda Motta brilha na passarela da Semana de Moda Norte-Americana

A brasileira foi destaque no desfile da marca Dust of Gods na NYFW

A top Model Fernanda Motta foi destaque da marca Dust of Gods na semana de moda norte-americana. Ela foi a única brasileira na passarela da marca.

“Eu e Antonio [Tadrissi, fundador da Dust of Gods] somos amigos de longa data. O convite veio quando ele soube que estaria aqui na NYFW, fiquei lisonjeada com o pedido, por ser uma marca tão moderna, que veste tantas personalidades no Brasil e no mundo. Fiquei ansiosa para entrar na passarela e relembrar os velhos tempos de modelo quando morava aqui em NY. E adorei a experiência hoje”, contou ela, que estava à bordo de um vestido interinamente jeans bem customizado.

A Dust of Gods se tornou queridinha das famosas, como as brasileiros Anitta, Alessandra Ambrosio, Jade Picon, além de Neymar, Demi Lovato, Travis Scott e Jason Derulo, que usou uma super jaqueta customizada em seu show no Rock in Rio na semana passada.

Cada peça da Dust of Gods é customizada e passa por um rigoroso processo de produção que garante sua exclusividade.