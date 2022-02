A tendência de carros elétricos veio para ficar

Ainda envolvendo economia nesse tema, os condomínios tanto residenciais como comerciais precisam iniciar o planejamento para esses pontos recarregáveis, a melhor solução para aqueles que não tem ou não podem usar o fundo de caixa, é o consórcio de serviço

Não é um modismo, é principalmente uma questão de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente e claro de economia – com a subida constante do valor do combustível. Mas será que também é uma questão de praticidade? O Brasil já tem estrutura para esse mercado que está começando a deslanchar? Quais os lugares que posso carregar o meu carro? O mais conveniente, assim como fazemos com os celulares, seria ter um carregador em casa, mas especificamente na garagem.



Ainda envolvendo economia nesse tema, os condomínios tanto residenciais como comerciais precisam iniciar o planejamento para esses pontos recarregáveis, a melhor solução para aqueles que não tem ou não podem usar o fundo de caixa, é o consórcio de serviço. O consórcio é a saída para muitas pessoas nos itens de maior valor como a casa própria, carros, motos e também para o pagamento de serviços. A instalação do ponto recarregável é um tipo de serviço que emite nota, portanto o consórcio paga, de acordo com o valor da sua carta de crédito para essa aquisição.

Nem todos tem ou terão carros elétricos, como obter de maneira justa e não onerosa para aqueles que residem ou trabalham no local?

Rodrigo Aguiar



Questões a serem abordadas com esse tema são:

• Como é feita a implementação dos carregadores elétricos?

• Quanto custa para um condomínio essa instalação?

• Qualquer tipo de construção predial pode ter um carregador elétrico?

• Quantos pontos são necessários?

• É possível se programar a médio e longo prazo?

• O consórcio pode ser uma saída para aqueles condomínios que não querem aplicar uma taxa extra ou até mesmo aumentar o valor pago pelos condôminos?

• Como funcionaria na prática o consórcio para esse tipo de serviço?

• É possível fazê-lo imediatamente? Pensando que a contemplação pode demorar a acontecer?

Fernando Lamounier

“Consórcio definitivamente pode ser uma saída para que os condomínios não tenham a necessidade de aplicar uma taxa extra ou aumentar o valor mensal pago pelo condômino. Ainda que a administração predial tenha um fundo de caixa, não há a urgência de uma descapitalização, lembrando que esse fundo existe para que se possa cobrir eventuais gastos não programados. Como o consórcio é um planejamento a longo prazo, é possível que seja organizado com os interessados sem gerar grandes problemas para todos.



O consórcio de serviço funciona da mesma maneira que os demais consórcios, é imprescindível que o fornecedor seja de confiança, que ele emita a nota do serviço para o projeto de instalação dos pontos. Deixando sempre claro que não há uma data para que essa contemplação aconteça. Assim como todos os outros consórcios, o cliente participa de sorteios mensais junto com os demais. A alternativa é antecipação via lance, sempre partindo do princípio do capital disponível do condomínio. O consórcio é uma compra inteligente, planejada e a alternativa mais barata, quando nos referimos a juros, que não existem nessa modalidade.



A compra da cota do consórcio pode ser feita de maneira imediata, mas como ressaltei, não há garantias de quando ocorrerá a contemplação é assim que funciona em todas as administradoras fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil.

Existem de formas de antecipar via lance, mas não existem formas de garantia da contemplação. Como é um projeto, uma compra planejada o consórcio sim é a melhor saída para esse alcançar esse objetivo. “, declara Rodrigo Aguiar, profissional com mais de 25 anos na área de Eficiência Energética, tendo implantado mais de 1500 projetos em todo país nos setores industrial, comercial, serviços e público

“Os carregadores são aparelhos responsáveis por fazer de forma segura e simples a recarga necessária do seu veículo elétrico. A ideia da instalação ser feita dentro dos condomínios, é justamente para facilitar e auxiliar no processo de infraestrutura das cidades. Segundo a ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, até 2035, 60% dos carros serão elétricos, o que nos mostra um movimento inevitável no setor. Entende-se que em pouco tempo, as pessoas deixaram de procurar condomínios que não oferecem a infraestrutura necessária para carregar seus veículos”, conta Fernando Lamounier, diretor executivo da Multimarcas Consórcios