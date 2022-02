“A Tempestade”, “Garotas Bonitas” e “Veio o Amor” – Novelas mexicanas chegam ao Brasil pela Guigo TV

As novelas em questão são inéditas para os brasileiros e prometem emocionar a todos

Para os fãs de novelas mexicanas que já estão cansados de assistirem sempre as mesmas reprises, a notícia que está chegando é boa. A Guigo TV acaba de anunciar o lançamento de duas novas novelas mexicanas inéditas para o Brasil. Elas vão estar disponíveis no catálogo no primeiro semestre de 2022.

As tramas chegam ao canal TLN Network e também estarão disponíveis no Catálogo VOD da Guigo. A primeira é “A Tempestade”, de Salvador Mejía (A Usurpadora). A previsão de estreia na TLN Network é dia 9 de maio. A trama gira em torno de Marina (Ximena Navarrete), executiva promissora que perde o emprego em meio a um escândalo e é surpreendida pela proposta da milionária Mercedes (Daniela Romo) para dirigir sua empresa de pesca. Ela aceita o desafio e acaba tendo vários conflitos com o rude marinheiro Damian (William Levy), até que os dois se apaixonam.

Já a segunda novela que promete conquistar o coração dos brasileiros é “Veio O Amor”, de José Alberto Castro, que deve ir ao ar a partir do dia 16 de maio. A história principal é de Luciana (Irina Baeva), que depois de ser deportada com seu pai em uma operação, retorna para se reunir com a família nos vinhedos da Bodega de Los Angeles. Ela volta no momento em que o dono do vinhedo, David (Gabriel Soto), está mergulhado em uma profunda depressão com a morte de esposa. A relação deles começa com o pé esquerdo, mas um sentimento começa a surgir entre os dois. Luciana também reencontra o melhor amigo de infância. A moça sentirá o coração dividido entre os dois.

Se essas duas tramas ainda não eram suficientes, ainda tem a “Garotas Bonitas”, de Emilio Larrosa. Ainda sem data de estreia, a trama conta as aventuras de quatro meninas, de diferentes classes sociais, que pretendem entrar na “Oficina de Artes Performativas”.

Todas sonham em serem famosas, mas um personagem vai atrapalhar muitos os planos dessas jovens. Em meio a triângulos amorosos, enganos e uma desenfreada busca por status e sucesso, a trama juvenil promete conquistar o coração de muitos noveleiros.

Vale lembrar que, no Brasil, a Guigo TV é a única parceira da Televisa para distribuição do canal TLN Network, são 24h de novelas mexicanas dubladas, sem cortes e mais a opção do Catálogo contando com grandes títulos como: "A Feia Mais Bela", "Vida Dupla", "A Cor da Paixão", "Apaixonando-me por Ramón", "Coração que Mente", "Antes Morta que Lichita", "Carinha de Anjo" e "Triunfo do Amor", "Muchacha Italiana" e "Quando Me Apaixono".