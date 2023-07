A revolução verde da saúde: Copaíba, Andiroba e Cannabis conquistam o mundo

Descubra como a sinergia dessas plantas naturais pode revolucionar o tratamento de diversas condições médicas

No mundo atual, onde a busca por alternativas naturais e eficazes para promover a saúde está em constante crescimento, a combinação da copaíba, andiroba e cannabis tem ganhado destaque como uma poderosa aliança terapêutica. Essas plantas, conhecidas por suas propriedades medicinais comprovadas, estão conquistando a atenção de profissionais da saúde e da população em geral, revelando-se uma opção promissora para o tratamento de várias condições.

Manu Melo Franco, Diretora Socioambiental da Pangaia

A copaíba, utilizada há séculos pela medicina tradicional brasileira, é reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Seu óleo extraído das árvores do gênero Copaifera possui ácidos graxos ômega-3, ômega-6 e ômega-9, além de compostos bioativos que auxiliam no alívio de dores, proteção do sistema imunológico e saúde da pele.

Copaíba, Andiroba e Cannabis como aliadas da saúde

Já a andiroba, também uma árvore nativa da região amazônica, possui propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e analgésicas. Seu óleo, extraído das sementes, contém uma substância chamada limonóide, que apresenta potencial para o tratamento de problemas dermatológicos, como a psoríase, além de auxiliar no combate a processos inflamatórios.

Recentemente, a cannabis tem sido objeto de estudos e pesquisas no Brasil. Os compostos encontrados na planta, como o canabidiol (CBD) e o delta-9-tetraidrocanabinol (THC), têm demonstrado propriedades terapêuticas significativas em condições médicas, como a epilepsia refratária, a dor crônica e os distúrbios do sono.

“A combinação dessas plantas, copaíba, andiroba e cannabis, tem chamado a atenção de especialistas, que acreditam na sinergia de seus componentes para potencializar seus benefícios terapêuticos. Estudos preliminares indicam que a copaíba e a andiroba podem atuar como potencializadoras dos efeitos terapêuticos da cannabis, promovendo um equilíbrio e uma ação mais abrangente no organismo”, comenta Manu Melo Franco, Diretora Socioambiental da Pangaia, organização especializada no desenvolvimento de medicamentos à base de cannabis.

Diante desse cenário, a empresa Pangaia, em parceria com a Comunidade Apirinã, lançou dois medicamentos certificados pela Anvisa: o óleo de CBD Full Spectrum 3000mg + 3000 mg de Copaíba e o creme/pomada de CBD Full Spectrum com Andiroba, Arnica e Copaíba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esses remédios, pertencentes à linha Pangaia Amazônia, combinam óleos naturais de copaíba, andiroba e arnica, utilizados pelas comunidades indígenas para fins medicinais há séculos.

No entanto, é importante ressaltar que o uso dessas plantas com finalidade terapêutica deve ser orientado por profissionais de saúde qualificados. A avaliação das necessidades individuais e a indicação das melhores formas de utilização devem ser feitas por especialistas. Além disso, a regulamentação e o acesso seguro a produtos à base de cannabis são fundamentais, garantindo que sua utilização seja respaldada por evidências científicas e supervisionada por profissionais.

Com a crescente demanda por tratamentos naturais e eficazes, a combinação da copaíba, andiroba e cannabis surge como uma opção promissora para a saúde dos brasileiros.

Espera-se que, com mais estudos e pesquisas, essas plantas continuem a desempenhar um papel relevante na promoção do bem-estar e no tratamento de diversas condições, oferecendo alternativas terapêuticas valiosas para a população.