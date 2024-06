A primeira academia de alto padrão da América Latina, especializada em musculação, deve chegar a Brasília em 2025

Existe um mercado emergente e altamente lucrativo no segmento fitness, formado por pessoas que têm o fisiculturismo como inspiração. É o de adeptos da musculação, que buscam resultados consistentes e não medem esforços para atingir os objetivos em termos de estética e de saúde. Trata-se de uma tribo exigente, que troca informações a respeito, consome suplementos alimentares, e, claro, tem orgulho de mostrar o visual salpicado de músculos. É a turma dos sonhos de todo empreendedor do setor, pois frequenta a academia com a mesma assiduidade com que trabalha. Ou seja, é formada por clientes fiéis quando recebem o melhor tratamento. Para se ter ideia, a indústria do fisiculturismo no país movimenta entre dois e três bilhões de reais anuais em negócios, de acordo com Tamer El Guindy, um dos organizadores do Mr. Olympia Brasil, um dos maiores campeonatos da modalidade.

Para atender essa demanda, estão surgindo cada vez mais, em todo mundo, espaços especializados. Assim como ocorreu, nas últimas décadas, com o pilates, com o ciclismo indoor e com o treinamento funcional. No Brasil, um dos símbolos máximos dessa especialização em musculação, que alia estrutura e serviços de alto padrão para satisfazer esse público que sabe o que quer, é a B.House Bodybuiling, inaugurada, recentemente em Maringá (PR). Esse modelo de academia deve chegar a Brasília, São Paulo e Belo Horizonte em 2025. Essa é a ideia dos gestores do grupo B.House.

A unidade de Maringá tem cerca de 2 000 m² quadrados e conta com mais de 40 profissionais de diversas áreas e 550 alunos, podendo receber até 1200, sem perder a qualidade de atendimento. É equipado com mais de 150 aparelhos e acessórios de musculação e de atividades paralelas, de sete marcas diferentes, inclusive importadas da melhor qualidade. “Essa variação tem motivo: é preciso garantir um arsenal de máquinas que atendam a todos os biotipos para que, de fato, o cliente tenha resultado. Um mesmo leg press, conhecido aparelho para exercitar pernas, por exemplo, não serve para todas as pessoas”, diz Carlos Barreto, diretor de expansão da marca B.House.

A academia também oferece serviços complementares essenciais para um treinamento eficaz. Além da musculação, a B.House tem áreas de treino cardiorrespiratório, pilates, aulas coletivas, clínica de fisioterapia, spa e espaço recovery

“Sem contar que o trabalho muscular consistente passa por um leque de máquinas, bastante resistentes, que vão muito além das que normalmente existem nas academias em geral”. Na mais nova academia de Maringá, esse maquinário está dividido por setores relacionados a cada grupo muscular, seguindo modelo que existe em academias afins nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes, países que mais investem em fisiculturismo no mundo. Esse nível minucioso de cuidado está presente em todo o espaço, que teve um investimento de 10 milhões de reais. O tíquete médio é de 900 reais, subindo para 1500 em 2025. A expectativa é que o retorno investido ocorra em três anos e meio. Ainda para 2024 é esperado faturamento de 6 milhões de reis.

Serviços de crioterapia, hidroterapia, liberação miofascial e drenagem linfática também estão disponíveis

Como se sabe, a musculação promove ganho de massa e força muscular, também sendo uma arma poderosa no emagrecimento e no controle de peso. Mas ela funciona melhor se for acompanhada de serviços relacionados à definição e recuperação muscular, sem deixar de lado a mobilidade e a boa postura. Não sem motivo, a B.House Bodybuilding tem área de treino cardiorrespiratório, recheado de aparelhos como esteiras e bikes tecnológicas, com conexão de internet, de Pilates e de aulas coletivas exclusivas. Além de clínica de fisioterapia, de spa e espaço recovery (de recuperação muscular). Oferece serviços de crioterapia (incluindo tratamento de ozônio em banheiras com água gelada de até quatro graus), hidroterapia com cromoterapia, liberação miofascial e drenagem linfática com botas de compressão pneumática.

Como não existe treino de musculação satisfatório sem alimentação adequada, a academia disponibiliza, ainda, consultas com nutricionistas especializadas em suplementação alimentar, desintoxicação, desinflamação e dieta. “Estamos preparados para receber até 200 clientes por hora, sem comprometer a qualidade dos serviços. Temos metodologia própria de treinamento e na musculação o atendimento poderá ser de um professor para cada quatro alunos, garantindo uma experiência mais personalizada”, diz Luiza Castanho, CEO do grupo B.House e especialista em mercado fitness de luxo. “Mais: nos espaços de treino com pesos, a recepção será feita por um fitness hostess, que têm a missão de orientar o aluno em relação a todo serviço oferecido na academia”.

Números de mercado

Dados da IHRSA (International Health Racquet & Sportsclub Association), entidade que reúne profissionais do setor de exercícios físicos ao redor do mundo, confirmam que o Brasil é, há pelo menos uma década, o segundo país que mais tem academias no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Números divulgados em 2020 apontam para cerca 30 mil estabelecimentos afins no país. Qualquer levantamento a respeito mostra, ainda, que a musculação é um dos principais carros-chefes desses points no Brasil, estando presente em até 70% deles. Isso demonstra o grau de interesse das pessoas que procuram algum tipo de exercício físico em academia, favorecendo a especialização proposta pela B.House Bodybuilding

Em termos de receita, esse tipo de negócio também é bastante promissor. Só a dobradinha bem-estar e suplementação alimentar, que é uma das bases para quem busca resultado em musculação, visando força e massa muscular, gera 110 milhões de dólares por ano em negócios em todo planeta. Dados da Euromonitor Internacional, provedora mundial de informações sobre comércio, consumo e análise de mercado.

Sobre o grupo B. House

Fundado em 2016, em Maringá, no noroeste do Paraná, por um grupo de empreendedores visionários, profissionais de educação física comprometidos com resultados e serviços de excelência, liderados, desde 2021, por Luiza Castanho, especialista em mercado fitness de luxo. O objetivo do grupo, que com a entrada de Castanho apresentou ao mundo os primeiros boxes de cross training inseridos no segmento de alto padrão, é disseminar essa ideia de sofisticação em todo país. Além de apostar na especialização como pilar fundamental no processo de expansão e na conquista de uma clientela exigente.