A poetisa e jornalista Carol Alves estreia como bailarina do Faustão

A coluna está apresentando diariamente as novas componentes do tradicional balé do Faustão

Após 34 anos longe da Band, a partir da próxima segunda-feira, (17), Fausto Silva está de volta a emissora e as telinhas no programa "Faustão na Band". E quem irá estrear e compor o seu seleto time de bailarinas, é a bailarina, atriz, jornalista, modelo e poetisa Carol Alves. Carol, de 33 anos, tem graduação em Jornalismo e pós-graduação em Comunicação e Cinema Em seu Instagram (@carolinealves7), a gaúcha tem um destaque somente dedicado aos seus lindos poemas e deixa o recado: "Quando eu transbordo, escrevo". E, também em sua rede social, mostra sua habilidade na carreira de jornalista com o quadro "Uma Rapidinha Comigo", onde entrevista convidados muito especiais em bate papos superdescontraídos. Inclusive, um dos convidados foi seu ex-namorado, o ator Marcello Mello Jr. É modelo e já trabalhou como repórter freelancer. Frequentou aulas de balé até a adolescência no CTG (Centro de Tradições Gaúchas).