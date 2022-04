A pedido da vice-prefeita da Bahia, Lucas Pellegatta é pré-candidato as eleições de 2022

Lucas quer focar em projetos que visam a educação brasileira

Ao ouvirem a pergunta do que vão ser quando crescer, muitas crianças e adolescentes almejam cargos políticos grandes, mas nunca foi o caso de Lucas Pellegatta. O Diretor Executivo do Francesco Pellegatta Institute é pré-candidato a Deputado Federal e contou sobre como aconteceu o convite para disputar as eleições de 2022.

Ao anunciar a pré-candidatura, Lucas agradeceu a vice-prefeita Ana Paula e Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT regional da Bahia



Lucas revelou que recebeu o convite para ser pré-candidato pela vice-prefeita da Bahia, Ana Paula Matos. Os dois são amigos próximos e Pellegatta afirma que a amiga não é política, e ele também não quer ser. No início, ele não sabia se aceitaria e ficou pensando por semanas, mas decidiu que iria encarar o desafio.

“Nunca aspirei um cargo político, mas eu sempre amei a minha sociedade e quis cuidar dela. Eu adoro desafios, então decidi aceitar esse. A primeira causa que eu lutaria até o fim é a educação, a educação e a cultura são coisas indispensáveis que faltam no nosso país. Um povo sem educação e cultura não é um povo livre”.

Lucas é casado com Francesco Pellegatta, que revelou que está dando apoio para o companheiro concorrer as próximas eleições



Em conversa com Ana Paula, ela revelou que conhece o diretor há um tempo. “Eu conheci a história dele e vi que é um jovem da comunidade, que cresceu na vida, que sofreu todas as dificuldades, mas se posicionou, se questionou e se transformou. Ele tem muita luz e muita capacidade, além de ter muito conhecimento de causa”, concluiu a vice-prefeita, afirmando que Lucas é um jovem talento.