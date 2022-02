A nova onda de crimes digitais: Sequestro de contas de redes sociais

Stefano Ferreira é advogado especialista em Direito Digital e Redes Sociais e consultor de digital influencers

Celular e redes sociais: dois itens indispensáveis à modernidade. É nossa forma de conexão! Todos nós usamos smartphones e vivemos a febre das redes sociais. Na próxima terça (8), celebra-se o Dia Internacional da Internet Segura. A tecnologia é tão fundamental e está cada vez mais presente em nossos dias, que eu pergunto: suas redes sociais e seus dados na internet estão seguros?

Cuidado. Esse crescimento absurdo da utilização das plataformas digitais e o fascínio pelo mundo digital também têm o seu lado sombrio. Com o aumento do número de acessos surgem vários tipos de golpes, entre eles o que classifico como o golpe do momento: o hackeamento de contas de redes sociais.

Esse golpe consiste em uma terceira pessoa – no caso o hacker ou golpista – assumir o controle das redes sociais de um usuário a fim de aplicar golpes em seus seguidores. E, ao assumir o controle, o golpista faz diversos anúncios de eletrodomésticos, eletroeletrônicos ou pede valores em dinheiro aos contatos mais próximos, fazendo-se passar pelo dono da conta. Ou seja, o dono do perfil sofre duplamente ao ter sua conta “sequestrada”, pois muitas vezes os criminosos pedem o “resgate” para devolver a conta hackeada e, nesse meio tempo, vão aplicando golpes.

Devemos ter muita atenção na forma como cuidamos das nossas redes sociais e das nossas contas de e-mail. É preciso ficar atento a links desconhecidos, promoções que solicitam informações e mensagens no direct oferecendo serviços e produtos. Uma forma de se prevenir é ativar a autenticação em dois fatores em todas as redes sociais, e-mails e também no WhatsApp.

O golpe do SIM swapp segue a mesma linha comentada anteriormente. Porém, os golpistas não vão precisar do auxílio da vítima, pois já conseguem clonar o telefone celular e, por meio dele, têm acesso às redes sociais da vítima, ao email, às contas digitais e ao WhatsApp.

Não associe o número do seu celular ao acesso das suas mídias digitais e ative a autenticação em dois fatores em todas elas. Com isso, mesmo em posse do seu número, os golpistas não terão como acessar seus dados pessoais. É importante frisar que a autenticação em dois fatores deve ser de senha e aplicativo token. Nunca senha e número de celular. Tenha em mente que, hoje em dia, as redes sociais não são somente formas de passar o tempo e sim de muitos ganharem a vida profissionalmente. Proteja-se sempre!

