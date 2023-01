A música não para: Ligga Estação Primeira, rádio que fez história em Curitiba, ganhará estúdio em 2023

A Ligga Estação Primeira, projeto da Ligga em parceria com a emissora, marca o retorno, em formato digital, da rádio que fez época e contribuiu para a história cultural de Curitiba. A retomada, após quase três décadas, contempla uma série de ativações que envolvem a cobertura dos principais shows da capital paranaense e a inauguração dos espaços Estúdio Ligga Estação Primeira e Lounge Ligga Estação Primeira, ambos localizados na própria Pedreira Paulo Leminski.

Estúdio será localizado no Mirante da Pedreira, parque já conta com letreiro para aquecer ainda mais as expectativas com a novidade



A Repórter Ligga, responsável por fazer entrevistas, além da curadoria do conteúdo transmitido nos canais digitais da marca, deu início ao projeto e teve sua segunda ativação durante o show da boy band de maior sucesso dos anos 90, Backstreet Boys, na última quarta-feira (25). “A primeira ocorreu no show internacional do cantor britânico Harry Styles, no Lounge Ligga Estação Primeira, no final de 2022, e contou com participações de grandes influencers de Curitiba, como a Manoela Medeiros, conhecida nas redes por Manozzita. Os espaços integram uma série de experiências que a Ligga oferece aos convidados parceiros e clientes que podem aproveitar os shows em uma estrutura sofisticada e com visão privilegiada”, diz Rocky Santos, Diretor de Marketing da Ligga.



A volta da rádio, ainda no primeiro semestre de 2023, consiste no lançamento de uma plataforma digital com quatro canais de música (Classic Rock, Brasil, Pop e Rock Hits), além da inauguração, em uma segunda fase, de mais um canal que será a releitura da Estação Primeira no seu modelo original. “A Estação Primeira estabeleceu um padrão que reunia ousadia e qualidade em torno do rock’n’roll e de tantas outras sonoridades que estavam emergindo no mundo da música, além de revelar talentos e garantir um conteúdo atraente aos ouvintes. A Ligga Estação Primeira deseja resgatar tudo isso com uma programação musical única, com entrevistas e conteúdos exclusivos nas grandes turnês nacionais e internacionais, oferecendo ao público um canal de informação ligado ao entretenimento”, explica Rocky.

Estúdio marca a migração da antiga rádio para o digital

A Ligga Estação Primeira estará localizada no Mirante da Pedreira. “Um espaço panorâmico no alto do paredão com vista para os shows foi criado especialmente para ser o novo estúdio da emissora”, antecipa Helinho Pimentel, sócio da DC SET, concessionária da Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame e fundador da mítica Estação Primeira. “O resgate da Estação Primeira, sobretudo com sede no coração da Pedreira Paulo Leminski, tem grande representatividade, pois, além da programação a frente do seu tempo, a Estação foi a rádio que realizou o concerto de inauguração da Pedreira Paulo Leminski, em 1989, com show do Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso e The Wailers, ainda em sua formação original e esteve envolvida diretamente na promoção ou realização dos principais shows, nos primeiros anos de existência da Pedreira”, relembra Pimentel.

Para antecipar as novidades que estão por vir em 2023, um letreiro da Ligga foi instalado em frente ao parque para celebrar o começo dessa parceria. “Estamos apostando em um projeto que está em construção entre duas etapas e animados para que o público desfrute das intervenções neste local tão especial para nossa cidade”, completa Rocky Santos.

Sobre a Ligga Telecom

A Ligga é fruto da fusão de várias empresas (as ex-estatais Copel Telecom e Sercomtel, a Horizons e a Nova Fibra) e já é uma das grandes companhias de tecnologia do Brasil, devendo se tornar, ainda em 2023, a maior prestadora de serviços de Telecomunicações do Estado do Paraná. Em novembro de 2021, o Grupo participou do Leilão do 5G da Anatel, tendo arrematado lotes do 3,5 GHz para operação no Paraná, São Paulo e em toda a região Norte do Brasil. Com isso, a Empresa passou a ser uma das maiores operadoras de telecomunicações do país e já alcança a marca de R$ 6 bilhões de valor de mercado. O plano de investimentos do grupo para os próximos anos é da ordem de R$ 2 bilhões. Desses, R$ 600 milhões serão para a ampliação da infraestrutura no Paraná.