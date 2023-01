A modelo internacional e apresentadora Júlia Pereira revela como foi a passagem do ano e divide reflexões sobre família e trabalho

À frente do canal “Mundo da Júlia”, com mais de 19 mil inscritos, e de volta ao mundo fashion, a gaúcha curte férias em família na Praia do Sonho (SC), longe do agito de São Paulo

A modelo e apresentadora Júlia Pereira acumula em seu currículo diversos trabalhos internacionais. Além da sua atuação com a moda, a gaúcha também é apresentadora e administra o canal “Mundo de Júlia”, no YouTube, atualmente com mais de 19 mil inscritos.

Em 2020, Júlia também se tornou mãe da Suzanne, sua primeira filha, que está com 2 anos. Em 2022, voltou às passarelas na Semana de Moda Praia de Miami, nos Estados Unidos, e foi destaque desfilando para as principais marcas.

“Pretendo trabalhar bastante esse ano, focar muito no meu canal do YouTube. Começamos o ano com novidades, alguns dos meus vídeos do canal ‘Mundo de Júlia’ irão ser transmitidos também no programa do Ronnie Von, que passa na RedeTV!, e provavelmente também no TV Fama, estamos discutindo essa segunda parte”, revela.

“Precisamos sempre aproveitar cada momento. Passamos por uma pandemia e isso mexeu com todo mundo”, reflete a modelo, sobre 2022

E prossegue: “Também vou fazer conteúdo para alguns outros programas da emissora. Já estou com várias ideias para gravações em mente, vários convidados especiais que quero trazer para o canal, sempre voltado para o lado da maternidade, moda e viagens. Quero explorar essa parte de viagens, porque pretendo viajar mais esse ano e assim vou aproveitar para ir gravando um conteúdo bem legal. Estamos com planos para um novo baby esse ano, pretendemos dar um irmãozinho ou irmãzinha para a Suzanne, se Deus quiser rs”.

A modelo aguardou a chegada de 2023 com a família na Praia do Sonho e aproveita o restante das férias lá também.

“Passamos a virada em família, no momento estou em Santa Catarina, na Praia do Sonho, passei o Réveillon aqui e vou passar as férias também. Estou com parte da minha família, esse lugar é muito especial pra mim, venho pra cá desde que nasci, porque meus pais têm casa aqui, é uma praia mais pacata, mas é lindíssima, uma beleza incrível, tenho boas memórias da minha infância aqui, jogava bola, corria no gramado, ficava o dia inteiro na praia, todos os verões vínhamos pra cá e agora estou extremamente feliz por a Suzanne estar vivendo isso aqui também, quero que ela tenhas boas memórias como eu tenho. Como moramos em São Paulo, fica mais difícil ter essa liberdade, ela está amando”, conta.

Sobre a escolha da roupa para a virada do ano, Júlia explica que não faz questão de que seja nova.

“Outro aprendizado que tive desde que a Suzanne nasceu é que eu percebi o quanto o tempo é precioso”, finaliza

“Inicialmente pensei em colocar um vestido branco com um detalhezinho preto mas não conseguir usar porque acho preto uma cor muito pesada para o Réveillon, apesar de já ter comemorado muitas vezes fora do Brasil e eles não terem essa tradição de usar o branco, várias pessoas até usavam preto, mas pra mim é algo pesado. Acabei usando uma roupa bem confortável, porque estávamos em casa, coloquei uma saia de brilho, um top branco que estou usando durante o dia também na praia, que inclusive é da minha coleção de moda-praia, da minha marca, e me senti super bem e à vontade”, compartilha.

E os aprendizados com o ano que passou são muitos, revela a apresentadora. “Precisamos sempre aproveitar cada momento. Passamos por uma pandemia e isso mexeu com todo mundo. Perdemos pessoas próximas de uma hora pra outra, então temos que aproveitar a vida ao máximo, nos rodear das pessoas que amamos e demonstrar nossos sentimentos sem medo, porque às vezes temos medo de nos expressarmos. Eu quero curtir minha família cada vez mais, faço todo esforço possível para sempre ir para o Sul, quando não é possível levo eles para São Paulo, acho muito importante isso”.

E finaliza: “Outro aprendizado que tive desde que a Suzanne nasceu é que eu percebi o quanto o tempo é precioso. Trabalho como modelo e já vivi muitos anos fora do Brasil, recebia uma mensagem em um dia e no outro já embarcava para outro país ou até mesmo para outro continente, tinha muita liberdade, viajava o mundo todo e hoje em dia a realidade é outra. No início foi difícil lidar com toda essa mudança, essa transformação de vida, mas hoje vejo o quanto tudo isso foi benéfico, busco sempre ter mais tempo de qualidade com minha família, com quem eu amo, dou mais valor a cada momento que eu passo”.