“A lipo HD incorpora os mesmos objetivos de uma lipo tradicional”, afirma Dr. Luiz Haroldo Pereira

O procedimento virou um dos mais queridinhos entre as celebridades

Enquanto muitos estão suando na academia em busca de um abdômen tanquinho, já há procedimentos que têm proporcionado isso de forma mais fácil. Queridinha das celebridades, a lipo HD virou uma forte tendência por remover o excesso de gordura localizada e definir os contornes musculares. O Dr. Luiz Haroldo Pereira, cirurgião plástico, falou sobre o procedimento.

Os abdomens trincados e sarados têm sido vistos com frequência nas redes sociais e televisão. Naiara Azevedo apareceu com os “gominhos” no Big Brother Brasil e Virgínia Fonseca sempre mostra os seus no Instagram. Que elas utilizaram a técnica lipo HD não é nenhum segredo, mas os benefícios do procedimento vão muito além disso.

De acordo com o cirurgião plástico, os resultados obtidos com o método graças ao avanço tecnológico, são um dos motivos que influencia cada vez mais o interesse das pessoas pela técnica

“A lipo HD incorpora os mesmos objetivos de uma lipo tradicional – reduzir a gordura localizada, melhorar os contornos e reduzir medidas, com o propósito de destacar a musculatura, dividindo a região em setores e removendo mais gordura das partes que fazem contorno à musculatura. Mais do que remover o excesso de gordura localizada, ela é uma técnica focada também na definição dos contornos musculares”, explica Dr. Luiz.



O médico realiza cirurgias de abdominoplastia, lipoaspirações, implantes de silicone e outros procedimentos.

O que mais chama atenção para esse procedimento é o resultado mais natural que ele cria, além de definir várias partes do corpo, incluindo glúteos e peitoral. “Em alguns casos utilizamos a gordura aspirada para fazermos enxerto nos músculos do glúteo, reto abdominal, bíceps, tríceps, deltoide e peitoral, e assim salientar e definir estas áreas”, explica.

Mas, vale lembrar que o procedimento não é indicado para todos! “É uma técnica para homens e mulheres que desejam um corpo mais definido, mas que já tenham o índice de massa corpórea próximo do ideal e sem um grau avançado de flacidez”. Por tanto, não é indicado para aquelas pessoas com gordura corporal elevada.