A influenciadora Digital, Lalá Mesquita, convida especialistas para falar sobre endometriose e faz um alerta “O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença”

A influencer tem usado as redes sociais para lutar por mais conscientização sobre a doença sistêmica que afeta uma em cada dez mulheres no mundo

Esse foi um dos conselhos dados em um dos episódios do “Bate-Papo com a Lalá”, projeto em que influencer alia expertise, acolhimento e bem-estar e conta com a participação especial dos médicos Luciana Chamié e Duarte Miguel Ribeiro.

Lalá Mesquita usa as redes sociais para lutar por mais conscientização sobre a endometriose. Créditos: Divulgação

Os influenciadores digitais têm um poder especial, já que são “reais”, servem como fonte de inspiração e atingem um universo de pessoas numeroso. Um forte exemplo desse potencial é Lalá Mesquita, que tem usado as redes sociais para lutar por mais conscientização sobre a endometriose, doença sistêmica que afeta uma em cada dez mulheres no mundo, segundo o World Health Organization.

Desde que a cantora Anitta, a influenciadora fitness Gabriela Pugliesi e as atrizes Larissa Manoela e Paloma Duarte, entre outras famosas, vieram a público e relataram sofrer desse mal, muitas mulheres passaram a se perguntar se esse também não é o problema que as afeta a cada menstruação, provocando cólicas intensas, cansaço excessivo e inchaço no abdômen.

Pensando nisso, a advogada e criadora de conteúdo, que enfrentou a condição e hoje, aos 41 anos, tem a cura cirúrgica, convidou os doutores Luciana Chamié e Duarte Miguel Ribeiro para participar da série “Bate-Papo com a Lalá”. O objetivo é trazer mais informação. Os vídeos desmistificam as principais dúvidas de uma maneira simples e direta.

Além de compartilhar informações importantes, Lalá proporciona uma rede de apoio para mais de 200 mil mulheres Créditos: Divulgação

Um dos principais problemas é a demora no diagnóstico, que tem em média, um atraso de sete anos após o início dos sintomas. “Durante esse período, a paciente fica submetida a um ambiente inflamatório crônico, o que acaba contribuindo para a história da sensibilização central”, enfatizou a doutora Luciana Chamié em um dos posts publicados no Instagram. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce.

Além de compartilhar informações importantes, Lalá proporciona uma rede de apoio para mais de 200 mil mulheres, que enviam relatos e agradecimentos diários no seu perfil do Instagram. O espírito de comunidade ilustra o termo mais usado pela influencer: Juntas Somos Fortes.