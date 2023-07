A influência transformadora de Péricles na carreira da sambista Ana Clara

Parceria com ídolo musical abriu portas e impulsionou o sucesso da cantora de samba

No universo do samba, Ana Clara se destaca como um dos maiores nomes femininos da atualidade. Com uma trajetória de 14 anos na música, a cantora construiu sólidos laços com outros artistas, sendo seu padrinho musical e ídolo, Péricles, uma das figuras mais marcantes em sua carreira.

Ana Clara expressa sua gratidão por Péricles, um dos artistas que sempre admirou e teve como inspiração – 📸 : @caueoandruskevicius

Em uma recente entrevista, Ana Clara compartilhou detalhes sobre o primeiro encontro com Péricles, que ocorreu há mais de uma década, quando ela ainda dava seus primeiros passos na indústria musical. Na época, Péricles já era um nome reconhecido no cenário e não apenas ajudou a jovem cantora a abrir portas, mas também se tornou um apoiador incondicional de sua carreira.

Conexão emocional impulsionou a carreira da cantora

Os caminhos de Ana Clara e Péricles se cruzaram de forma surpreendente durante a gravação de seus respectivos projetos musicais. No álbum de estreia da cantora, intitulado “Aos Quatro Cantos”, ela gravou a música “Trajetória”, que coincidentemente também foi escolhida pelo renomado artista para seu primeiro DVD solo, intitulado “Sensações”. Essa sincronicidade levou os dois a unirem forças e colaborarem em um clipe da canção, marco que marcaria o início de uma conexão especial entre eles.

colaboração entre os artistas se tornou uma história de sucesso – 📸 : @caueoandruskevicius

A parceria com Péricles teve um impacto transformador na carreira de Ana Clara. Tanto é que a cantora decidiu eternizar esse momento em sua pele, tatuando o nome do single em sua mão. Ela afirma que “Trajetória” foi a música que mudou sua vida e direcionou sua carreira para um novo rumo. Ana Clara expressa sua gratidão por Péricles, um dos artistas que sempre admirou e teve como inspiração, além de ser conhecido por sua generosidade e gentileza.

A colaboração entre Ana Clara e Péricles continua a render frutos até hoje, com fãs que acompanham o trabalho da cantora desde a época de “Trajetória”. Essa parceria não apenas impulsionou sua carreira, mas também consolidou Péricles como uma peça fundamental em seu percurso musical.

A história de Ana Clara e Péricles é uma prova de que encontros musicais podem mudar vidas e abrir portas para o sucesso. A conexão entre esses talentosos artistas no mundo do samba deixou um legado duradouro e inspirador para todos aqueles que acompanham suas carreiras.