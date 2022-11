A influencer dos arquitetos: conheça Amanda Ferber, a jovem brasileira que conquistou o mundo da arquitetura

Fundadora da Architecture Hunter, maior página de arquitetura independente do mundo nas redes sociais, Amanda virou case de sucesso da Forbes Under 30



Quando o assunto é arquitetura, o Brasil está muito bem representado mundialmente. É impossível não destacar o trabalho de Amanda Ferber, considerada pela Feedspot como a número 1 entre os top 125 influencers de arquitetura do mundo.

Amanda é a fundadora e CEO do Architecture Hunter, mídia de arquitetura que nasceu no Instagram e conquistou o posto de maior página independente de arquitetura da rede social do mundo, com mais de três milhões de seguidores.

Amanda Ferber, a top 1 mundial entre os influencers de arquitetura, representa o Brasil no segmento de arquitetura

A página, uma das mais respeitadas do segmento, tem como seguidores nomes importantíssimos, como o próprio fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Em 2018, a arquiteta saiu na capa da revista italiana Beesness como “a influencer dos arquitetos” e, em 2019, aos 24 anos, entrou na prestigiada lista da Forbes Under 30.

Durante sua formação acadêmica, Amanda foi a primeira estagiária de arquitetura na história do studioMK27, liderado pelo internacionalmente renomado Marcio Kogan. Além disso, trabalhou na importante plataforma global ArchDaily.

CEO da página Architecture Hunter, com mais de três milhões de seguidores, Amanda entrou para lista Forbes Under 30

Membro do júri de prêmios internacionais de arquitetura e design como o Architizer A+Awards e o Loop Design Awards, Amanda é também embaixadora da Arkos, da LG Magenta e da Morpholio, rede de aplicativos arquitetônicos norte-americana.