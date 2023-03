A importância da prevenção e do cuidado com a saúde de ouvido, nariz e garganta

Entenda como o acompanhamento regular com um otorrinolaringologista pode ajudar na prevenção e tratamento de problemas que afetam ouvido, nariz e garganta, além de contribuir para uma melhor qualidade de vida

A especialidade médica de otorrinolaringologia é responsável pelo cuidado de estruturas extremamente delicadas e complexas, como nariz, seios da face, laringe e ouvidos, além de lidar com problemas de origens variadas. Devido à sua importância na voz, respiração, equilíbrio, audição e olfato, a atuação do profissional é fundamental para prevenir e tratar problemas que podem impactar significativamente na qualidade de vida dos pacientes, causando limitações na vida social, autonomia e autoestima.

Um aspecto interessante é a relação entre o olfato e o paladar, sendo que gostos mais complexos requerem o olfato para serem identificados. O diagnóstico correto e o tratamento adequado para possíveis alterações da voz são essenciais, além de cuidados importantes, como manter a hidratação adequada e evitar o álcool e o tabagismo para diminuir os riscos de lesões nas cordas vocais.

No caso da audição, hábitos como evitar barulhos altos e respeitar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no trabalho são fundamentais para reduzir o risco de perda auditiva. Além disso, controlar doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e dislipidemia, e manter bons hábitos de vida também podem contribuir para uma boa saúde auditiva. Por fim, é importante destacar a importância de consultar um otorrinolaringologista regularmente.

Segundo a Drª. Bruna Assis, otorrinolaringologista no Hospital Paulista de Otorrinolaringologia, “é fundamental consultar um otorrinolaringologista regularmente, pois o acompanhamento periódico do especialista pode evitar ou, ao menos, amenizar os problemas envolvendo ouvido, nariz e garganta. Esse profissional auxiliará ainda na prevenção e tratamento de infecções, que podem evoluir para problemas mais graves”.

