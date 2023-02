A história inspiradora de um jovem que viaja no tempo para ver Pelé jogar

No Tempo Que o Rei Jogava: Um livro que une ficção e futebol, do autor paranaense Amauri Marcondes de Oliveira

Pelé, o eterno “Rei do Futebol”, é uma figura que permanece no imaginário de brasileiros e fãs do esporte ao redor do mundo. A sua habilidade com a bola e as conquistas que obteve são referências para amantes do futebol de todas as idades, inclusive para jovens que nunca tiveram a oportunidade de vê-lo jogar.

No livro “No tempo que o rei jogava”, do autor paranaense Amauri Marcondes de Oliveira, o jovem Léo é um desses admiradores de Pelé. A trama acompanha a sua jornada em busca de um sonho: assistir a uma partida do seu ídolo jogando pelo Santos.

No tempo que o rei jogava é a quinta publicação do escritor, que desenvolveu o gosto pela leitura e depois pela escrita mesmo com pouco acesso à educação formal

Porém, a história não é tão simples assim. Léo e sua irmã, Luciana, são órfãos e vivem com uma tia desconhecida no interior de São Paulo. O livro aborda temas como luto, família, amizade e a violência na sociedade. Além disso, o autor mistura ficção científica com o universo do futebol, criando um enredo surpreendente.

Amauri Marcondes de Oliveira, que teve pouco acesso à educação formal, desenvolveu o gosto pela leitura e escrita e já publicou outros quatro livros. “No tempo que o rei jogava” é a sua quinta publicação. Com um enredo envolvente e inspirador, a obra promete cativar tanto amantes de literatura quanto de futebol.