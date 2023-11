A História de sucesso de Inocência Manoel ganha páginas em nova biografia

Cofundadora da Inoar Cosméticos, compartilha sua história inspiradora em um evento especial na Livraria da Vila

No dia 07 de novembro, na Livraria da Vila, localizada em Pinheiros, um evento marcante está prestes a acontecer. A empresária e cofundadora da Inoar Cosméticos, Inocência Manoel, se prepara para lançar sua aguardada biografia, intitulada “Meu nome é Inocência Manoel”. A obra foi habilmente escrita pelo premiado sociólogo David Labs e publicada pela prestigiada editora Novo Século.

Inocência Manoel, uma figura icônica na indústria de cosméticos, compartilha em suas próprias palavras: “Os cabelos mudaram minha vida. Do meu início como cabeleireira até me tornar cofundadora de uma das mais importantes indústrias de cosméticos brasileira – junto com meu filho, Alexandre, foi a minha decisão de mudar meu destino e batalhar pela construção de um sonho que sempre me impulsionou. Vivi grandes desafios para chegar onde estou agora e, quando olho para trás, percebo o quanto a inventividade, o experimentalismo e a determinação foram fundamentais para que eu pudesse seguir sempre em frente.”

A biografia mergulha os leitores na trajetória notável de uma mulher à frente de seu tempo, responsável por transformar a concepção e hábitos de beleza no Brasil. Inocência Manoel é amplamente conhecida como a “Alquimista dos Cabelos”, sendo responsável por introduzir produtos revolucionários no mercado, como o famoso óleo de Argan e o Ácido Glioxílico. Além disso, sua dedicação à responsabilidade social é destacada pelo projeto Beleza Solidária.

Neste evento in memoriam, a ausência do biógrafo David Labs é profundamente sentida. David, natural de Assis (SP) e conterrâneo de Inocência Manoel, era um sociólogo respeitado, professor universitário e renomado escritor. Seu trabalho literário inclui o romance “A última carta” (2013) e vários artigos e contos premiados. David Labs faleceu prematuramente aos 49 anos, em 4 de abril de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, deixando um legado literário que permanece como parte essencial da cultura brasileira.

O lançamento da biografia de Inocência Manoel promete ser um evento marcante, uma celebração da vida e do sucesso de uma mulher notável e da obra literária de David Labs, que captura a essência de uma trajetória inspiradora e uma história de resiliência e inovação na indústria de beleza. Será uma noite de reflexão sobre o poder da determinação, inventividade e coragem no caminho para o sucesso.

Serviço

Lançamento “Meu nome é Inocência Manoel – Biografia da cofundadora da Inoar Cosméticos”

Data: 09 de novembro

Horário: 19h30

Local: Rua Fradique Coutinho, 915, Pinheiros – São Paulo

Aberto ao público