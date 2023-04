A Fundação Tomorrowland e o Instituto Tecendo Infâncias se unem para levar educação musical e artística a Itu

Ação tem como objetivo apoiar a comunidade local e garantir um legado positivo duradouro para a cidade

A Fundação Tomorrowland, em parceria com o Instituto Tecendo Infâncias, desenvolverá um projeto educacional de música e artes com desdobramentos na cidade de Itu. A iniciativa será subsidiada com o valor das entradas sociais do Tomorrowland Brasil, modalidade de ingresso que possibilita às pessoas contribuir com uma causa social e participar do maior festival de música do mundo.

DJ Lost Frequencies em visita à primeira Escola de Artes e Música Tomorrowland no Nepal

Com o apoio da Prefeitura de Itu, representantes da Tomorrowland Foundation, do Instituto Tecendo Infâncias e de ONGs regionais começarão a visitar as frentes culturais e educacionais do município no próximo mês para viabilizar a implantação do projeto. A ação visa apoiar a comunidade local e garantir um legado positivo duradouro para a cidade, oferecendo oportunidades de formação de novos músicos e cidadãos mais conscientes e atuantes.

A Fundação Tomorrowland, criada na Bélgica em 2018, entende que a educação é a chave para um futuro melhor e reconhece a importância da expressão criativa para crianças e jovens. Por isso, dedica-se a crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de oferecer-lhes uma formação musical e artística.

Com o apoio da Prefeitura de Itu, representantes da Tomorrowland Foundation, do Instituto Tecendo Infâncias e de ONGs regionais iniciarão no próximo mês uma série de visitas para conhecer as frentes culturais e educacionais do município

A iniciativa já está presente em outros países, como Nepal e Índia, além de possuir unidades móveis em mais de 30 países. Agora, a iniciativa chegará a Itu, inspirada nos projetos já realizados em outros países e em parceria com instituições da região.