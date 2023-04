A delicadeza das rochas: conheça a arte de Geovana Cléa

A Artista plástica alagoana Geovana Cléa, vem se destacando na Europa com a sua arte

Geovana Cléa é uma artista plástica natural de Inhapi, no sertão alagoano, que tem levado sua arte para além das fronteiras de Alagoas. Apaixonada pela natureza, a artista busca em suas obras retratar a beleza e as manifestações presentes no mundo natural.

Expressionista abstrata conceitual, com visão naturalista, Geovana cria suas obras com imagens pictóricas que remetem florestas, rochas molhadas, rios, quartzos, pedras, troncos e outros elementos que fazem parte da natureza

Geovana encontra inspiração na geologia e nos efeitos naturais da terra, sempre com a preservação do planeta como tema central em sua arte.

A alagoana é amante da natureza e traz preservação do planeta como tema essencial em todo seu trabalho artístico

A artista é responsável por preparar suas próprias tintas, experimentando novas cores e tonalidades. Seu processo criativo envolve o estudo dos efeitos naturais da terra, buscando recriar as cores e efeitos de troncos de árvores, terra, água e tudo que a artista encontra em seus momentos solitários, que a inspiram a realizar sua arte.

Desde 2020, Geovana tem parceria com a empresa de cristais Swarovski, inserindo nas obras cristais que relembram grãos de areia, mantendo a essência e originalidade pictórica de sua arte.

O principal processo de trabalho da artista está na dedicação em estudos dos efeitos naturais da terra e na recriação de cores e efeitos de troncos de árvores

Radicada na Itália há mais de 20 anos, Geovana é destaque nas edições do Salão do Móvel de Milão (Salone Del Mobile), que acontece anualmente no país. O evento reúne grandes marcas e profissionais de arquitetura, urbanismo, design, arte e decoração que ditam as tendências em todo o mundo.

Geovana participa com a Giorgio Collection pela terceira vez, empresa com quem colabora desde 2020 e que é referência em móveis de luxo no cenário internacional. A marca tem mais de 60 anos e conta com mais de 50 lojas pelo mundo, entre elas na Harrods de Londres e na Casa Ricca de Moscow.

Além do evento de destaque no cenário internacional, Geovana já expôs suas obras em vários países do mundo. Suas peças trazem características muito pessoais e originais, o que faz com que ela tenha destaque nesse universo da arte.

Um momento importante em sua trajetória foi em 2008, durante a crise daquele período, quando Geovana idealizou o movimento internacional de arte contemporânea “Emotions of the World”, para tutelar e ajudar a inserir novos artistas no mundo da arte contemporânea internacional. Em 2014, a artista criou a associação com o mesmo nome, onde é presidente e fundadora, e depois fundou a EOTW Gallery, galeria de arte de sua propriedade, onde continua expondo suas obras em vários países da Europa e em feiras internacionais de arte contemporânea.

“Tudo o que conquistei foi com meu suor. A arte é algo muito sério e profundo, a dedicação durante anos tem dado resultados satisfatórios, mas nunca penso em parar, meu trabalho é parte de um dom muito especial, que vem de dentro do coração e da alma. Ter uma obra de um artista em casa é como ter um pedaço de uma alma sensível na própria parede, espero que exista a consciência de que uma obra é como uma poesia ou música, ela é única e vai muito além do que se vê, por isso se chama arte”, pontua a artista.