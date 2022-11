“A Coragem de Lina”: livro trata sobre o abuso sexual infantil com linguagem didática para crianças e adultos

Obra é de autoria da escritora Tássia Hallais, especialista em literatura infantojuvenil



“A Coragem de Lina”, da escritora Tássia Hallais, é uma obra literária feita para o público infantojuvenil, que aborda a violência sexual infantil através de uma linguagem educativa, lúdica e criativa. O livro pode ser lido por todas as idades, especialmente por crianças e adolescentes na companhia de seus pais ou responsáveis. Para os adultos, a leitura da obra é um verdadeiro ensinamento sobre como tratar de um assunto quer requer tanta seriedade sem que se perca a magia da infância.

Tássia Hallais durante o evento de lançamento do livro (foto: Beatriz Quadros)

Lina é uma menina de 11 anos linda, feliz e admiravelmente corajosa. Certo dia, ela recebe a visita de um “monstro” e, desde então, ela passa a ter medo do escuro e a sua coragem se esvai. É nesse momento que Lina passa a contar com uma rede de apoio construída pela sua família e seus amigos, que a ajudam a enfrentar os seus medos, principalmente após uma conversa libertadora com a sua avó Juju, que a encoraja a derrotar o tal monstro terrível.

“Além de todo o valor cultural que a obra traz à literatura brasileira, o livro também cumpre um papel social fundamental ao tratar de um assunto tabu com tamanha responsabilidade e delicadeza. Precisamos conversar com as nossas crianças sobre a realidade do mundo e nada melhor do que os próprios pais ou responsáveis para fazerem isso. Através do meu trabalho, quero poder contribuir com parte da construção desse diálogo nas casas e nas escolas”, pontua Tássia Hallais, autora de “A Coragem de Lina”.

O livro foi lançado em fevereiro deste ano, na Livraria Blooks, em Botafogo, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. No mês de julho, a escritora Tássia Hallais esteve na Bienal do Livro de São Paulo (SP) promovendo a obra. “A Coragem de Lina” está disponível nas versões física, e-book e audiobook.

SINOPSE DE “A CORAGEM DE LINA”

Lina é uma menina de 11 anos muito esperta e feliz. A melhor goleira do colégio! Só que um dia ela recebe a visita de um “monstro” e parte de sua alegria vai embora. A partir desse evento, a ajuda de sua família e amigos se mostra essencial para que ela volte a sorrir. A Coragem de Lina é um livro que trata de um tema delicado com acolhimento e cuidado. Uma leitura para pais e filhos.