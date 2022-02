A comédia ‘Só por Deus’ com Darwin Demarch e Rita Murai reestreia no Teatro Itália, em São Paulo

A dupla de atores leva o público a um universo particular e cheio de risadas

Depois de uma temporada de sucesso, a comédia Só por Deus, com os talentosos Darwin Demarch e Rita Murai, reestreia no tradicional Teatro Itália, ficando em cartaz do dia 18 de fevereiro até 26 de março, sempre às sextas e sábados, às 21h. A obra marca a reabertura da histórica sala do centro paulistano ao público.

Na trama, dois corretores imobiliários recebem o público para um coquetel de apresentação de um novo lançamento e contam as particularidades vividas na profissão, enquanto os compradores não chegam. Isso leva o público a uma viagem divertida sobre as peculiaridades vividas pelos corretores em seu dia a dia.

Por ironia do destino, os dois atores também trabalham como corretores, uma saída para driblar a instável vida artística.

Com isso, trazem um tom ainda mais autêntico em consequência de situações já vividas e relatadas por colegas de profissão.

Estão em cena fugas das fiscalizações do CRECI, as experiências de casais apaixonados em busca do primeiro lar e a decepção de vendas não sucedidas. A dupla de atores leva o público a um universo particular e cheio de risadas. Tudo isso com um toque refinado da atriz e diretora Gracie Gianoukas.

Encontro de talentos

O espetáculo ainda conta com participações especiais de Silvetty Montilla, Guilherme Uzeda, Fernandinho Beat Box, Sidney Rodrigues, Ângelo Luchezi e Bruna Braga. O Blog do Arcanjo adianta a agenda das participações.

18- Silvetty Montilla

19- Guilherme Uzeda (Tia)

25- Guilherme Uzeda (Tia)

26- Guilherme Uzeda (Tia)

MARÇO

04- Fernandinho Beat Box

05- Fernandinho Beat Box

11- Sidney Rodrigues

12- Sidney Rodrigues

18- Zeca Moreira

19- Zeca Moreira

25- Angelo Luchezi

26- Angelo Luchezi e Bruna Braga

Ficha técnica



SÓ POR DEUS

Concepção de luz: Paulo Marcel

Direção: Grace Gianoukas

Com: Rita Murai e Darwin Demarch

Direção de Produção: Paulo Marcel

Gênero: comédia

Duração: 70 minutos

Recomendação: 14 anos

Realização: Ventilador de Talentos

Serviço

Onde: Teatro Itália – Av. Ipiranga, 344 – República

Quando: Temporada: de 18 de fevereiro a 26 de março. Sextas-feiras e sábados, às 21h

Capacidade: 288 lugares

Quanto: Inteira R$ 70,00

Meia entrada R$ 35,00

Corretores de imóveis carteirinha do CRECI: R$ 30

Online: https://teatroitalia.byinti.com/#/event/so-por-deus-a-comedia

Bilheteria: abre 2 horas antes do espetáculo