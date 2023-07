A chave para uma vida saudável? Microbiota Club revela o segredo escondido no seu intestino!

Descubra como a microbiota intestinal tem ganhado destaque na comunidade científica, com conexões surpreendentes com doenças como depressão, Parkinson, Alzheimer e autismo

No primeiro fim de semana de agosto, a capital paulista será palco da 5ª edição do Microbiota Club, um congresso único e exclusivo dedicado ao estudo da microbiota intestinal. Organizado pela plataforma Science Play, o evento reunirá especialistas nacionais e internacionais para compartilhar as últimas descobertas sobre o assunto.

Microbiota Club (Crédito: Acervo Science Play)

A microbiota intestinal, uma legião de seres microscópicos presentes no intestino humano, tem despertado interesse crescente nas ciências da saúde. Estudos têm demonstrado que essas bactérias intestinais têm relação direta com condições como depressão, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e autismo.

Karina Al Assal no Microbiota Club (Crédito: Acervo Science Play)

Durante o congresso, profissionais terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a forma como a microbiota se relaciona com a nutrição e a medicina, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes em aspectos emocionais, energéticos e físicos. Com um total de 16 palestras, distribuídas em quatro blocos temáticos, o evento abordará tópicos como o impacto do intestino na saúde mental, física e longevidade, a relação entre microbiota e saúde da mulher, distúrbios funcionais e estratégias para prática clínica, além de suplementação na prática.

Microbiota Club (Crédito: Acervo Science Play)

O time de palestrantes é composto por especialistas renomados em suas áreas de atuação, trazendo abordagens abrangentes e atualizadas sobre a microbiota intestinal. Entre eles, destaca-se Luciano Bruno, nutricionista, palestrante e escritor conhecido nacionalmente pela sua expertise em nutrição eficiente. Bruno irá falar sobre a importância da microbiota na promoção da longevidade, garantindo uma vida prolongada e saudável.

Outro palestrante de destaque é Andreia Friques, doutora em nutrição materno-infantil, que abordará a relação entre o intestino durante a gestação e as chances de autismo na criança.

Além das palestras, o congresso oferece a oportunidade de networking com profissionais de nutrição e medicina de todo o Brasil, bem como acesso a um kit congressista, certificado de participação, premiação, e-book e uma aula bônus com a coordenadora técnica e científica do evento, Karina Al Assal.

O Microbiota Club também terá transmissão online em tempo real pela plataforma Science Play, permitindo que os participantes acompanhem as palestras interativamente e tenham acesso ao conteúdo por 30 dias após o evento.

Com a realização do Microbiota Club, a ciência avança no entendimento do papel fundamental desempenhado pelo intestino e suas bactérias na saúde humana. As descobertas e insights compartilhados no congresso prometem contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o tratamento de diversas condições de saúde através da compreensão e cuidado com a microbiota intestinal.