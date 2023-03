A CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, contará com cinco patrocinadores para temporada de 2023 do Brasileirão

Estrela Bet, Mercado Livre, iFood, PagBank e TIM apoiarão o canal que exibirá as partidas do Athlético Paranaense.

Este ano a CazéTV renovou a parceria com o clube Athlético Paranaense. Da mesma forma que fez em 2022, Casimiro exibirá ao vivo as transmissões das 19 partidas em que o time estiver como mandante no Campeonato Brasileiro de 2023.

Estrela Bet, Mercado Livre, iFood, PagBank e TIM apoiarão o canal que exibirá as partidas do Athlético Paranaense.

Além da parceria com a equipe, o canal de Casimiro ainda garantiu o apoio de cinco patrocinadores para essas transmissões: Estrela Bet, Mercado Livre, iFood, PagBank e TIM. Existe ainda uma cota de patrocínio disponível para essa temporada.

Em 2023, a CazéTV já exibiu os jogos do Vasco e Botafogo pelo Campeonato Carioca.

As parcerias se mostram como importantes ferramentas na consolidação do streamer que transmitiu os jogos do Vasco e Botafogo pelo Campeonato Carioca 2023. E em 2024, também produzirá conteúdo sobre os Jogos Olímpicos de Paris através de uma parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB).