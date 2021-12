‘A Casa das Sete Mulheres’ será reexibida em janeiro no VIVA

A novela ganhou o prêmio de Melhor Programa no Troféu Imprensa em 2004

Quem não adora uma nostalgia não é mesmo? É por isso que o canal VIVA vai reexibir um dos sucessos da televisão brasileira, a novela ‘A Casa das Sete Mulheres’.

A minissérie foi baseada no livro homônimo da escritora Letícia Wierzchowski e voltará a ser transmitida a partir do dia 3 de janeiro, em uma segunda-feira.

A minissérie é baseada em um livro de muito sucesso

A novela da Rede Globo foi ao ar pela primeira vez entre os meses de janeiro e abril de 2003. O sucesso foi tão grande que a emissora reprisou em 2006 e 2012. Agora, os fãs que estão com saudade da trama vão poder reviver a história no canal VIVA, que já exibiu a minissérie anteriormente, em 2010 e 2013.



Thiago Lacerda, Giovanna Antonelli, Thiago Fragoso, Luís Melo, Marcello Novaes, Heitor Martinez e Rodrigo Faro também integram o elenco da minissérie

A atração conta com 51 capítulos e mostra o papel das mulheres nos bastidores da Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, que eclodiu no Sul do Brasil em 1835. O enredo foi tão empolgante para o público que a minissérie foi premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte com o Grande Prêmio da Crítica.

O enredo da minissérie foi adaptado por Maria Adelaide Amaral e Walther Negrão, com colaboração de Lucio Manfredi e Vincent Villari

Camila Morgado, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Daniela Escobar, Nívea Maria, Samara Felippo e Bete Mendes interpretam as sete mulheres da família do líder dos farrapos, Bento Gonçalves (Werner Schünemann). Com direção de Teresa Lampreia e Marcos Schechtman e direção geral e de núcleo de Jayme Monjardim, o programa será exibido de segunda a sexta, a partir de 20h30.