Influenciador Thiago Pasqualotto desaprova novo macarrão instantâneo de chocolate

Um dos influenciadores mais respeitados nas redes sociais experimentou o novo produto e compartilhou com o público

Famoso no Twitter e Instagram, Thiago Pasqualotto conta com mais de 840 mil seguidores nas redes sociais. Sempre antenado nas principais tendências brasileiras, ele decidiu experimentar o famoso macarrão instantâneo de chocolate que está dando o que falar na internet. O influencer mostrou tudo para o público no Instagram.

O influenciador comprou o produto dos sabores: chocolate e beijinho



Na tarde desta quarta-feira, 1º, Thiago avisou os seguidores no Twitter que iria comprar o macarrão instantâneo e daria o veredito sobre o que achou do produto no Instagram. Ele não apenas compartilhou o momento em que fazia a receita, como também mostrou o momento em que comprou o produto por R$2,69 no mercado.

O influenciador não gostou nem um pouco do produto, mas não pareceu decepcionado, até porque as críticas negativas na internet sobre o macarrão são altas



“Eu tenho certeza que isso não presta, que isso é horrível, mas eu vou levar”, disse o influenciador pegando o macarrão instantâneo doce de chocolate e o de beijinho da prateleira do mercado. No vídeo, Thiago mostrou apenas o resultado do de chocolate, que ele afirmou que parecia um macarrão integral visualmente.

Após experimentar o macarrão instantâneo de chocolate, Thiago revelou aos seguidores que não pretende provar o de beijinho



Assim como pedia a receita, Thiago ferveu 220ml de leite e adicionou o macarrão, mexendo por quatro minutos. “A aparência por enquanto está de vômito de gato e rende quase nada, acho que tem que fazer uns quatro pacotinhos para render uma porção”, disse o influenciador. Após desligar o fogo, Pasqualotto colocou o tempero de chocolate e misturou tudo.



“Feio é, mas o importante é ser gostoso. Tem um cheirinho de caramelo, não estou sentindo cheiro de chocolate”, disse o influenciador antes de experimentar. Com receio, Thiago experimentou o produto e desaprovou. “Não tem gosto de chocolate, nem de caramelo. É feio e também é ruim, não dá nem para fingir que é bom”, concluiu.