Depois de ‘Caravana das Drags’ na Amazon Prime Video, Xuxa já tem novo contrato: uma série para a Disney

Durante uma entrevista no podcast Papagaio Falante de Serginho Malandro, a apresentadora Xuxa Meneghel contou sobre o seu programa ‘Caravana das Drags’ na Amazon Prime Video, e revelou ter planos quando contrato acabar.

Esse foi um programa que eu queria ter feito na Globo, eu ofereci um programa parecido com esse, onde eu ia fazer com a Ivete. Minha idéia era fazer Drags e Queens , ia juntar o público dela LGBTQIA+

com o meu, a gente ia mostrar uma coisa parecido com o RuPaul’s, mostrar o mundo e a arte Drag.”

Xuxa conta que não foi possível realizar o programa pois a Globo não acreditou naquele momento, mas que a Amazon deu uma chance.

”Nossa idéia é pegar um ônibus e colocar 10 drags dentro e ir pelo Brasil todo, conhecer o Brasil através da arte Drag”, conta.

Xuxa ainda revelou ter ganho uma oportunidade de gravar uma série da Disney: ”A Disney também me deu uma chance de fazer um seriado que vai ser gravado logo depois da Caravana, se chama Taran. É uma série grande onde a gente vai falar sobre bater toques de veganismo, natureza, de tribos que tem que se unir. É uma dramaturgia”.

Recentemente, a apresentadora gravou um documentário que vai ao ar na GloboPlay, com participação especial de Serginho Malandro e Marlene Mattos, e direção de Pedro Bial.