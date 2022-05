99jobs realiza sessão exclusiva de ‘Medida Provisória’ em São Paulo com presença do diretor Lázaro Ramos

O evento aconteceu no Kinoplex do Shopping Vila Olímpia e reuniu convidados, que debateram sobre racismo estrutural e antirracismo em uma roda de conversa

A plataforma de relacionamento com o trabalho 99jobs realizou um evento exclusivo para mais de 180 convidados na última segunda-feira (9), em uma das sete salas de cinema do Kinoplex no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo/SP, onde foi exibido o filme brasileiro Medida Provisória.

Com estreia nacional em abril deste ano, o filme já conta com quase 400 mil telespectadores em todo país. Após a exibição, foi feita uma roda de conversa com o próprio diretor do filme Lázaro Ramos, relatando os desafios de retratar o racismo estrutural de uma maneira dramática e, ao mesmo tempo, lúdica.

O enredo é estrelado pelos atores Alfred Enoch, Taís Araújo, Seu Jorge, Adriana Esteves, Renata Sorrah, Jéssica Ellen e outros, e mostra um futuro próximo distópico no Brasil, em que um governo autoritário ordena que todos os cidadãos afrodescendentes se mudem para a África, o que acaba gerando protestos e um movimento de resistência clandestino nacional.

Além disso, a ação organizada pela HRTech contou com a parceria de empresas como a Raízen, Mondelez, Azul, Newton, Dasa, Serh1 Consultoria, PlurieBr, Uber e outros parceiros, que enviaram alguns dos seus colaboradores, representantes e grupos de afinidade.

Viviane Moreira, CPIO da 99jobs e principal organizadora da sessão especial, diz que a empresa desenvolve uma série de eventos com foco em “call to action” (chamada para a ação) para que a luta antirracista saia do papel e que os resultados se tornem tangíveis de forma mais rápida e assertiva para a população negra no Brasil.

“(…) Em outros eventos, como, por exemplo, o hacktahon exclusivo para programadores negros, com a segunda edição realizada no início deste ano, dialogamos com os profissionais negros altamente capacitados para um nicho de mercado que sofre um apagão de profissionais. Especificamente no evento do Medida Provisória, buscamos a conscientização e o chamado para ação do ‘outro lado’, as empresas”, conta Viviane.

O evento social da 99jobs faz parte das diversas ações afirmativas da startup, reconhecida pelo posicionamento de inclusão no mercado de trabalho

E continua: “Nossos convidados, em sua maioria com poder de tomada de decisão nas organizações que atuam, foram convidados a refletir e agir a partir de pontos apresentados no filme, como: estamos fazendo o suficiente como aliados à causa antirracista? Qual o nosso próximo passo na luta antirracista? Conhecemos a real história do nosso país e a contribuição de pessoas negras na formação da nossa sociedade? Podemos esperar por mais tempo para uma real equidade racial em nosso país? O que podemos construir juntos para um futuro mais igualitário para todos?”.

Além do evento, serão doados mais de 1.000 ingressos para instituições sociais, sendo esta uma forma da 99jobs promover a democratização da cultura e também expandir a discussão sobre a pauta antirracista.