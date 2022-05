8ª edição do Arnold South America gera mais de R$150 milhões em negócios no mercado fitness

O evento reuniu mais de 85 mil pessoas no complexo do Expo Center Norte

Os apaixonados por esporte curtiram um fim de semana agitado no Arnold South America. O maior evento multiesportivo da América Latina aconteceu do dia 29 de abril a 1º de maio e reuniu aproximadamente 85 mil pessoas no complexo do Expo Center Norte, em São Paulo, entre eles foram mais de 9270 atletas, incluindo 700 bodybuilders.

Rafael é considerado um dos 20 principais fisiculturistas no mundo e esteve em 2º lugar nesta mesma competição em 2019



O Arnold South America acontece desde 2013 no Brasil e é um enorme sucesso entre atletas e apaixonados pela área esportiva. No local, os visitantes conhecem melhor produtos de suplementação, alimentação saudável para atletas e praticantes de atividade física, além de moda fitness, equipamentos, acessórios de lutas.

Foram 30 diferentes modalidades esportivas olímpicas e não olímpicas no evento



Essa edição foi histórica, principalmente pela saudade em que os visitantes estavam do evento após a pandemia de Covid-19. Ao todo, o Arnold South America contou com competições de mais de 30 modalidades esportivas. O resultado de todo esse trabalho gerou R$150 milhões movimentados em negócios para o mercado de healthy e fitness durante os três dias.

O Arnold South America foi criado em 1989, da parceria entre Arnold Schwarzenegger e Jim Lorimer, como um evento de culturismo profissional, e vem desde 2011 expandindo fronteiras



Entre os destaques esportivos das competições do evento está Joachim Kvick, que foi campeão do Strongman Pro 2022, e Rafael Brandão, que conquistou o troféu Bodybuilding Pro. O Arnold South America também reuniu mais de 150 marcas no local, além de cinco mil congressistas fascinados por esportes.