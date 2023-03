7NNON lança álbum “Me Espera” focado em amor e versatilidade musical

Rapper brasileiro apresenta seu novo projeto com participações especiais e visualizers para todas as faixas no YouTube

L7NNON, o rapper mais ouvido do Brasil, tem se destacado por sua versatilidade musical, e agora, ele apresenta seu mais novo projeto, “Me Espera”, um álbum completamente dedicado ao amor. O lançamento aconteceu no dia 7 de março, terça-feira, com visualizers para todas as faixas disponíveis no canal do artista no YouTube.

Com músicas que vão do funk ao drill, L7NNON conquistou uma legião de fãs, mas foram suas love songs, como “Perdição”, “Sorrisos” e “Abre a Porta”, que realmente encantaram o público. Para “Me Espera”, o rapper escolheu a dedo as participações especiais, incluindo Chris MC, Camila Zasoul, MC Poze do Rodo e OIK, que trazem novas perspectivas para o projeto.

Amigo de longa data, Papatinho também marca presença no álbum, na faixa “Deixa Eu Te Contar”, em uma parceria emocionante entre os dois. L7NNON não economiza nos sentimentos ao transmitir a energia do álbum, cantando: “Deixa eu te contar o quanto ainda penso na gente / Quanto que esse teu jeito me prende / Tentei me encontrar, mas pelo visto só me perdi / Tentei me enganar, mas vi que o amor não mente.”

Em relação ao novo trabalho, L7NNON comentou: “Esse álbum é basicamente sobre o amor, a minha forma de amar e as formas que ele se manifesta nas nossas relações. Falo das coisas que a gente passa – desde as paixões intensas até as decepções. Tentei me expressar ao máximo, ser o mais real possível e acredito que muita gente vai se identificar.” Com sua habilidade para transitar entre diferentes estilos musicais e temas, L7NNON promete emocionar os fãs com “Me Espera”.