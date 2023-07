7 novos destinos turísticos brasileiros viram tendência entre viajantes

Facilidades e conforto, que vão desde as poltronas reclináveis com cobertor e travesseiro até o wifi e a tomada para celular, fazem com que as viagens rodoviárias caiam no gosto dos passageiros.

Não há nada melhor do que viajar e ampliar nossas referências culturais e sociais. Viajar ajuda a enriquecer a vida. Sendo o Brasil um país diverso, rico em paisagens naturais e grandes cidades, em busca da atração de visitantes, todos os anos surgem novos pontos turísticos capazes de encantar os mais exigentes viajantes. De olho no dinheiro que os visitantes injetam nas economias locais e na geração de empregos, muitas cidades brasileiras estimulam agendas de programação de festivais e novas atrações capazes de atrair turistas para viagens de todos os tamanhos e para todos os bolsos.

Para Lukasz Gieranczyk, CEO da Quero Passagem, muitos passageiros também têm dado preferência às viagens rodoviárias por conta da modernidade das frotas de ônibus. Créditos: Freepik

“O brasileiro tem recorrido aos ônibus para viajar porque está reconhecendo que o setor oferece qualidade, segurança e muito mais comodidade, além de conectar pessoas a muito mais destinos em todo o Brasil”, afirma Lukasz Gieranczyk, CEO da Quero Passagem, marketplace de passagens de ônibus que atende todo o Brasil. Segundo ele, muitos passageiros também têm dado preferência às viagens rodoviárias por conta da modernidade das frotas de ônibus e do conforto embarcado, que vai desde as poltronas reclináveis com cobertor e travesseiro até entretenimento de bordo, wifi e tomadas para celulares, entre outras comodidades.

O executivo da Quero Passagens listou alguns destinos brasileiros que devem entrar em alta nas próximas temporadas. Confira e crie um roteiro para as férias de julho!

Bioparque Pantanal (Campo Grande – MS)

O Bioparque Pantanal, também conhecido como Aquário do Pantanal, é o maior aquário de água doce do mundo, localizado em Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul. Além de ponto turístico, também é centro de pesquisa da fauna pantaneira sul-mato-grossense, equipado com laboratórios, bibliotecas e acervos históricos.

O local conta com 21 mil metros quadrados de área construída, cinco milhões de litros de água e 359 espécies de animais. Alguns são destaques no Bioparque, como a sucuri Gaby Amarantos, a esplêndida jaú Maria Fernanda e o pintado Adriano, além de muitos jacarés.

A entrada para o Parque é gratuita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vila da Mônica (Gramado – SP)

A Vila da Mônica é um espaço criado para transportar as famílias para o universo lúdico de Mauricio de Sousa em Gramado, no Estado do Rio Grande do Sul.

Na Vila da Mônica é possível se divertir na companhia dos personagens amados por todos os brasileiros. Créditos: Instagram

Implantada às margens da RS 235, o parque tem área total de 11 mil m², sendo 5 mil m² destinados exclusivamente às atrações do parque. Lá, é possível se divertir na companhia de personagens amados, como a Mônica, o Cebolinha, a Magali, a Milena e o Cascão.

Teleférico do Horto (Juazeiro do Norte – CE)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com capacidade para transportar até 2.080 pessoas por hora, o Teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, no Estado do Ceará, liga a Praça dos Romeiros à área onde fica a estátua de Padre Cícero, um dos símbolos do Cariri.

O Horto é um espaço turístico religioso que recebe milhares de romeiros por ano. A ideia do teleférico é exatamente ser um equipamento que possa proporcionar aos visitantes uma vista privilegiada da região ao percorrer uma distância de aproximadamente dois quilômetros a uma altura de 200 metros, em um tempo de 7 minutos e 30 segundos.

Animalia Park (Cotia – SP)

É um parque pensado para famílias: ao todo, são 350 mil metros quadrados com mais de 20 atrações, entre brinquedos, teleférico e até um zoológico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Animalia Park é um local de conservação e preservação ambiental, abrigando espécies da fauna e flora em risco de extinção. Créditos: Instagram

O parque é um local de conservação e preservação ambiental, abrigando espécies da fauna e flora em risco de extinção. Não há grades, mas vidros para observar os animais por ângulos que permitem aos menores ver sem ter que ser colocados no colo.

As trilhas para passear e caminhar pelo zoológico são amplas e planas, acessíveis para cadeirantes e carrinhos de bebês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NBA Park (Gramado – RS)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O parque temático oficial NBA Park fica em Gramado (RS) e possui 4 mil metros quadrados recheados de atrações. Entre eles, restaurante com comidas temáticas, museu, fotos, telões e, claro, ativações para testar suas habilidades no basquete.

O NBA Park possui 4 mil metros quadrados recheados de atrações. Créditos: Instagram

O local também possui a maior loja da América Latina de produtos licenciados, além de oferecer Pocket Show, interação com mascotes, espaço kids e cafeteria.

Museu das Culturas Indígenas de São Paulo (São Paulo – SP)

Com mais de 500 metros de extensão a tirolesa leva os aventureiros de São Bernardo do Campo na grande São Paulo a Cubatão, na baixada santista. Créditos: Instagram

O Museu das Culturas Indígenas (MCI) tem uma proposta inovadora de articular, pesquisar, fortalecer e comunicar as histórias e memórias indígenas. O espaço traz arte, produções artísticas, intelectuais e tecnológicas dos diversos povos e etnias indígenas em São Paulo.

Tirolesa Voo da Serra (São Paulo – SP)

Primeira tirolesa dentro de uma área de conservação ambiental no estado de São Paulo. Com mais de 500 metros de extensão a tirolesa leva os aventureiros de São Bernardo do Campo na grande São Paulo a Cubatão, na baixada santista, por cima da copa das árvores da Mata Atlântica, a mais de 70 metros de altura. No passeio também é possível realizar roteiros históricos pela trilha da Estrada Velha de Santos ou pelo roteiro ecoturístico e o roteiro de aventura.