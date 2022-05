5º Congresso Internacional da Felicidade retorna ao presencial e reúne palestrantes em Curitiba/PR

As inscrições já estão abertas, com desconto especial até o dia 17 de maio

Após três anos online, principal evento do ramo recebe ex-ministro da Educação do Butão e outras personalidades para debater sobre bem-estar e autoconhecimento

O Congresso Internacional de Felicidade está de volta de forma presencial, após três edições online, e acontece entre os dias 5 e 6 de novembro, em Curitiba/PR.

O Congresso Internacional de Felicidade está de volta de forma presencial, após três edições online, e acontece entre os dias 5 e 6 de novembro, em Curitiba/PR.

O principal evento de bem-estar, qualidade de vida e autoconhecimento da América Latina, em seu 5º ano, reúne diversos profissionais e personalidades para abordar quatro aspectos da felicidade: científico, espiritual, artístico e filosófico.

O encontro acontece no Centro de Exposições Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba, no Paraná, e já está com as inscrições abertas, com desconto especial até o dia 17 de maio.

Um dos palestrantes estrangeiros confirmados é Thakur S. Powdyel, ex-ministro da Educação do Butão, país considerado como “o mais feliz do mundo”. Ele falará sobre o índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) e a visão do desenvolvimento sustentável do país.

Foto: Monja Coen – créditos: Instagram pessoal Foto: Thakur S. Powdyel, ex-ministro da Educação do Butão – créditos: https://weecnetwork.org/ A proposta deste indicador é que a economia não seja constituída apenas por produtividade e consumo: o objetivo é também levar à população valores espirituais do budismo, psicológicos e culturais.

O índice FIB é um conjunto de indicadores criado no Butão, em 1972, como uma alternativa ao conhecido Produto Interno Bruto (PIB), para medir qual era a felicidade e o bem-estar da população local.

A proposta deste indicador é que a economia não seja constituída apenas por produtividade e consumo: o objetivo é também levar à população valores espirituais do budismo, psicológicos e culturais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta deste indicador é que a economia não seja constituída apenas por produtividade e consumo: o objetivo é também levar à população valores espirituais do budismo, psicológicos e culturais.

Entre os nomes nacionais de destaque no evento, estão o mestre espiritual Sri Prem Baba, a Monja Coen, o escritor Clóvis de Barros, a médica Ana Claudia Arantes, a filósofa Lucia Helena Galvão, a psicóloga Carla Furtado e o doutor em Filosofia Jorge Trevisol, além do próprio idealizador do Congresso, Gustavo Arns.

“A pandemia representou um grande desafio imposto a toda a humanidade, e debater a felicidade e o bem-estar nunca foi tão importante. O maior evento de felicidade e autoconhecimento da América Latina certamente ajudará os participantes a enxergar novos caminhos para suas vidas”, declara Arns.

Foto: Clóvis de Barros – créditos: Instagram pessoal Foto: Gustavo Arns, idealizador do evento – créditos: Instagram pessoal O encontro acontece no Centro de Exposições Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba, no Paraná, e já está com as inscrições abertas, com desconto especial até o dia 17 de maio.

A 5ª edição do Congresso terá também painéis com vários especialistas debatendo um tema único. Um deles será “Felicidade e ancestralidade – A visão dos povos originários”, que reunirá importantes lideranças indígenas e estudiosos do tema.

O outro painel explora o tema “Saúde Integrativa”, com médicos do Hospital Einstein especializados em bem-estar, manejo do estresse e saúde populacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os interessados em obter mais informações e inscrições podem acessar o site oficial do evento: https://www.congressodefelicidade.com.br/