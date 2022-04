5Gkay é aposta da Vivo e Samsung para lançamento exclusivo

Ação une a tecnologia e creator do momento para revelar os segredos da festa mais comentada do Brasil

A Vivo estreia nessa semana a ação de lançamento do Samsung Galaxy S22 5G* que teve como insight criativo uma das festas mais comentadas nos últimos tempos, o aniversário da influenciadora Gkay, que parou a internet e gerou repercussão nos principais veículos e portais de notícias, além de ter alcançado milhões de pessoas em todo o Brasil.

Criada pela VMLY&R, a campanha retrata um dos ambientes da festa onde era proibido o uso de smartphones e destaca o lançamento da nova família Galaxy S22 5G que conta com o conceito Nightography, que une os poderosos sensores e o processamento dos smartphones para fazer fotos e vídeos de alta qualidade, brilho e resolução mesmo em situações de baixa luminosidade1. Os conteúdos trazem a Gkay de uma forma divertida mostrando o que acontece no escurinho das suas festas e compartilhando tudo muito rápido na velocidade do 5G da Vivo.

Para engajar o público e potencializar ainda mais a campanha e o lançamento, o filme de 30” vai contar com uma ação inédita, onde easter eggs com cupons de desconto estarão escondidos para o público encontrar e ter a chance de comprar seu Galaxy S22 5G na Loja Online da Vivo por um valor especial

“As festas da Gkay são um fenômeno na internet e nos inspirou a criar uma campanha que entra nessa conversa. A ideia foi apresentar sob as lentes da creator o nosso 5G com um dos maiores lançamentos Samsung Galaxy do ano”, explica Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

A campanha conta com um filme de 30”, pílulas de conteúdo e será veiculada nos principais players de mídia online e nas redes sociais da Vivo, além da presença dos conteúdos nas lojas da Vivo. Para engajar o público e potencializar ainda mais a campanha e o lançamento, o filme de 30” vai contar com uma ação inédita, onde easter eggs com cupons de desconto estarão escondidos para o público encontrar e ter a chance de comprar seu Galaxy S22 5G na Loja Online da Vivo por um valor especial. A Vivo terá uma estratégia especial de conteúdo em suas redes sociais, com uma série de dicas para ajudar as pessoas a encontrar os cupons.