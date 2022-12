5 Restaurantes de Curitiba que você precisa conhecer

Destaques da cidade vão da pizza à cozinha contemporânea; casas com festivais exclusivos também são boa escolha

A capital do Paraná, Curitiba, tem uma grande variedade de sabores, e a cada ano abrem novos espaços gastronômicos.

Mesmo ainda com resquícios de uma pandemia e suas restrições, 2022 foi marcado por renovações de conceitos, festivais em casas já estabelecidas e até lançamentos. Alguns lugares inovaram no atendimento, outros se consagraram como visitas obrigatórias tanto para turistas quanto para os curitibanos que ainda buscam se surpreender com as opções da cidade.

Confira dicas de espaços para conhecer e desfrutar de uma deliciosa gastronomia

Madá – Divulgação

1 – Madá Pizza & Vinho – O charmoso Madá, pizzaria napolitana criada pelo badalado chef Beto Madalosso e seu sócio Renan Vargas, é parada obrigatória em Curitiba. As pizzas do empreendimento são consideradas as melhores da capital paranaense, com massa de fermentação natural e receita idêntica às encontradas na Itália. Entre os destaques do cardápio do Madá está a Margherita DOP. A sigla, que significa Denominação de Origem Protegida, refere-se a uma certificação da União Europeia que garante a origem e a tradição dos ingredientes. O Madá Pizza & Vinho funciona na Rua Saldanha Marinho, 1230, no Centro de Curitiba, de segunda a segunda, das 18h30 às 23h. Para mais informações, acesse o perfil oficial da pizzaria no Instagram (@madapizzavinho).

Marcondes Cozinha Autoral – foto por Nakayana

2 – Marcondes Cozinha Autoral – A casa que inaugurou em 2021 e se consagrou com o Menu Confiance inovou no segundo semestre com os festivais mensais. O restaurante dedicado à alta gastronomia, que busca surpreender os clientes com criações originais e muito saborosas, apresentou a cada mês uma sequência exclusiva de pratos celebrando algum ingrediente. Em dezembro, o Marcondes Cozinha Autoral tem apresentado o Festival de Trufas Frescas, vindas direto da Itália e usadas na finalização de opções como Entrecot com nhoque ao molho de vinho Barolo e Mignon ao molho de mostarda apresentado com risoto milanês. A sequência com couvert, entrada, prato principal e sobremesa sai a R$ 159 por pessoa. A casa fica na R. Recife, 220 — Cabral. Mais informações no Instagram @marcondesrestaurante ou pelo WhatsApp (41)3205-4982.

Quermesse – Divulgação

3 – Quermesse – Clássico da boemia curitibana, o bar Quermesse trouxe uma saborosa novidade para 2022. A casa lançou recentemente o próprio rótulo de cerveja. A Boteco Raiz é uma puro malte com medida ideal de amargor. Desenvolvida na capital paranaense, está disponível em garrafa de 600ml. Para acompanhar a novidade, o bar tem um cardápio completo com grandes pedidas de boteco. Carne de Onça, Torresmo de Rolo, Frango a Passarinho, sanduíches e muitas outras pedidas completam as pedidas. O Quermesse fica na R. Carlos Pioli, 513 — Bom Retiro. Mais informações no Instagram @barquermesse.

Nuu Nikkei Mesa – foto por Jennyfer Almeida França

4 – Nuu Nikkei – A gastronomia nikkei tem endereço certo em Curitiba. A união de referências das cozinhas japonesa e peruana é o destaque do Nuu Nikkei. Completando seis anos, a casa passou a atender também para almoço aos sábados e domingos nesse ano, além de manter o atendimento no jantar, de terça a domingo. Os pratos são assinados pelo celebrado chef peruano Carlos Alata, que resgata clássicos desses países e faz releituras contemporâneas e criações originais. Alguns destaques ficam com o Black Duck Gyoza, de pato confitado com vegetais e purê de maçã ao molho doce cítrico, e Polvo ao carvão, com o molusco preparado na parrilla ao molho anticuchero e missô, cebola confitada, azeitonas, ragu de pimentão e batatas rústicas. A casa está localizada na R. Fernando Simas, 333 — Mercês, e está no Instagram como @nuunikkei.

5 – American Breakfast. co – Uma das saborosas novidades do ano, o American Breakfast. co resgata a tradição do café da manhã estadunidense em pratos clássicos e repaginados. Funcionando das 9h às 19h, de terça a domingo, tem pedidas doces e salgadas, e bebidas quentes e geladas, para acompanhar qualquer que seja o clima do dia. Omelete com bacon, muffin, panquecas com maple syrup, chocolate quente e milk-shake de bacon e caramelo são algumas das opções que estrelam o cardápio. A decoração acompanha o menu, inspirado em designs norte-americanos, criando todo um clima especial para degustar as delícias da casa. O American Breakfast. co fica na R. Moysés Marcondes, 862 — Juvevê. O Instagram da casa é @americanbreakfast.co.