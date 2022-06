5 principais vantagens para você investir em um imóvel perto de praias

Especialista em imóveis, Matheus Oliveira revela bons indicativos para comprar uma casa no litoral

De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria de Construção (CBIC), Senai e da Brain Inteligência Estratégica, quase 20% dos brasileiros terão algum interesse em investir em imóveis em 2022. Dentre esse público, muitos estão olhando com carinho para as possibilidades de propriedades em praias do Brasil, principalmente por conta de locações. Segundo o especialista Matheus Oliveira, os investimentos em praia são excelentes pois possuem cinco vantagens em relação a outros centros.

Ao olhar uma possibilidade de investimento, a principal ideia que se tem em mente é em relação ao retorno por meio da valorização do imóvel. De acordo com Matheus, para isso acontecer é preciso se atentar com alguns indicativos, como a mobilidade, segurança e histórico da região.

“São investimentos seguros e rentáveis, mas é muito importante ficar atento para a localização da praia e a sua proximidade com grandes centros, bem como a regularidade da obra com intuito de excluir surpresas negativas durante o processo de compra”, disse ele.

Rentabilidade por meio de locação

Com o imóvel valorizado por conta de uma boa localização, a chance de atrair interessados em locações aumenta. Quanto maior a valorização do imóvel, maiores serão as possibilidades de você conseguir elevar as receitas.

“O investidor procura algo com as características que potencializam o retorno de um investimento imobiliário, além de identificar e sanar suas necessidades. Eu, por exemplo, procuro passar o máximo de informações sobre as tendências do mercado e o que existe de mais moderno na atualidade a esses investidores”.

Índices de rentabilidade elevados durante o ano todo

Uma grande procura por conta da valorização faz o dono do imóvel ter a oportunidade de lucrar em diferentes épocas do ano, e não apenas no verão. “Atualmente existem empresas que administram a unidade por completo, tendo como pagamento um percentual do retorno obtido. Essa é uma modalidade que vem sendo cada vez mais usada, priorizando a comodidade do proprietário e facilitando questões como a manutenção do imóvel”.

Possibilidade de aproveitar a região

Mesmo com hotéis e flats com lotação máxima, se o seu imóvel tem boa manutenção e está em uma zona atrativa, ainda sim será um excelente ponto de procura para visitantes e turistas que buscam casas em aplicativos como o Airbnb.

Posicionar o investimento em um dos destinos mais procurados do Brasil

No final, é importante que o investidor consiga entender o que as pessoas querem ao procurar um imóvel para alugar. E, ao fazer isso, ele poderá comprar o local com as melhores condições para tal.

“É importante que o investidor se coloque no lugar do consumidor final da operação e se atente aos quesitos que fariam o cliente desejar a unidade. ‘Qual seria o diferencial que me faria priorizar esse imóvel para a minha estadia?’ e ‘Qual a localização mais próxima das atividades que vou fazer no período que vou ficar na cidade?’”.